https://ria.ru/20230611/doma-1877567603.html

В Херсонской области подтоплено около 23 тысяч частных домов

В Херсонской области подтоплено около 23 тысяч частных домов - РИА Новости, 11.06.2023

В Херсонской области подтоплено около 23 тысяч частных домов

Свыше 22,9 тысячи частных домов, 282 многоквартирных и 67 соцобъектов подтоплено в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T21:25

2023-06-11T21:25

2023-06-11T21:25

россия

херсонская область

киев

андрей алексеенко

владимир леонтьев (новая каховка)

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Свыше 22,9 тысячи частных домов, 282 многоквартирных и 67 соцобъектов подтоплено в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале. "Всего подтоплено 22943 частных дома и 282 многоквартирных, а также 67 социальных объектов", - написал Алексеенко.По его словам, уровень воды продолжает снижаться. "За сутки на 1,5-1,9 метра. Самая сложная ситуация по-прежнему в Алешках", - сообщил он. "Спасательная операция постепенно переходит в стадию гуманитарной - снабжения водой и продуктами остающихся в зоне ЧС людей, кто не готов к эвакуации. К ним на лодках и на спецтехнике выезжают также бригады медиков", - рассказал Алексеенко. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС , в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС , так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, херсонская область , киев, андрей алексеенко, владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс