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В Херсонской области подтоплено около 23 тысяч частных домов - РИА Новости, 11.06.2023
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21:25 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/doma-1877567603.html
В Херсонской области подтоплено около 23 тысяч частных домов
В Херсонской области подтоплено около 23 тысяч частных домов - РИА Новости, 11.06.2023
В Херсонской области подтоплено около 23 тысяч частных домов
Свыше 22,9 тысячи частных домов, 282 многоквартирных и 67 соцобъектов подтоплено в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T21:25
2023-06-11T21:25
россия
херсонская область
киев
андрей алексеенко
владимир леонтьев (новая каховка)
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Свыше 22,9 тысячи частных домов, 282 многоквартирных и 67 соцобъектов подтоплено в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале. "Всего подтоплено 22943 частных дома и 282 многоквартирных, а также 67 социальных объектов", - написал Алексеенко.По его словам, уровень воды продолжает снижаться. "За сутки на 1,5-1,9 метра. Самая сложная ситуация по-прежнему в Алешках", - сообщил он. "Спасательная операция постепенно переходит в стадию гуманитарной - снабжения водой и продуктами остающихся в зоне ЧС людей, кто не готов к эвакуации. К ним на лодках и на спецтехнике выезжают также бригады медиков", - рассказал Алексеенко. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС , в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС , так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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россия, херсонская область , киев, андрей алексеенко, владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс
Россия, Херсонская область , Киев, Андрей Алексеенко, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
В Херсонской области подтоплено около 23 тысяч частных домов

В Херсонской области после разрушения ГЭС подтоплено около 23 тысяч частных домов

© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Свыше 22,9 тысячи частных домов, 282 многоквартирных и 67 соцобъектов подтоплено в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.
«
"Всего подтоплено 22943 частных дома и 282 многоквартирных, а также 67 социальных объектов", - написал Алексеенко.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
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По его словам, уровень воды продолжает снижаться. "За сутки на 1,5-1,9 метра. Самая сложная ситуация по-прежнему в Алешках", - сообщил он.
"Спасательная операция постепенно переходит в стадию гуманитарной - снабжения водой и продуктами остающихся в зоне ЧС людей, кто не готов к эвакуации. К ним на лодках и на спецтехнике выезжают также бригады медиков", - рассказал Алексеенко.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС , в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС , так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
РоссияХерсонская областьКиевАндрей АлексеенкоВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Следственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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