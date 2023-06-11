https://ria.ru/20230611/diplomatiya-1877468605.html

В Китае открыли посольство Гондураса

В Китае открыли посольство Гондураса - РИА Новости, 11.06.2023

В Китае открыли посольство Гондураса

Посольство Гондураса в воскресенье открылось в Пекине спустя почти три месяца после установления дипломатических отношений двух стран, сообщает Центральное... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T08:21

2023-06-11T08:21

2023-06-11T08:21

в мире

китай

гондурас

тайвань

цинь ган

сиомара кастро

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ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Посольство Гондураса в воскресенье открылось в Пекине спустя почти три месяца после установления дипломатических отношений двух стран, сообщает Центральное телевидение Китая. На церемонии открытия дипломатической миссии присутствовал глава внешнеполитического ведомства КНР Цинь Ган и глава МИД Гондураса Энрике Рейна. Открытие посольства прошло на фоне визита в КНР президента Гондураса Сиомары Кастро, которая находится в Китае с 9 по 14 июня. В конце марта этого года министерство иностранных дел Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и установлении отношений с Китаем. В заявлении отмечалось, что Гондурас признает существование в мире только одного Китая, а КНР является единственным законным китайским правительством. Позже МИД острова сообщил о разрыве дипотношений с Гондурасом и закрытии там посольства. Гондурас стал 182-й страной, установившей дипотношения с КНР. Позже МИД Гондураса сообщил, что президент страны Сиомара Кастро после установления дипломатических отношений с Пекином и разрыва связей с Тайбэем совершит визит в Китай для заключения соглашений между государствами. У Тайваня осталось 13 дипломатических союзников: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230610/gonduras-1877369678.html

https://ria.ru/20230327/posolstvo-1861061292.html

китай

гондурас

тайвань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, гондурас, тайвань, цинь ган, сиомара кастро