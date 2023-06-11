https://ria.ru/20230611/deti-1877474760.html

Детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии, доставили в госпиталь

Детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии, доставили в госпиталь - РИА Новости, 11.06.2023

Детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии, доставили в госпиталь

Четверо детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии, были доставлены в военный госпиталь в Боготе и находятся в стабильном состоянии, сообщает агентство... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T09:28

2023-06-11T09:28

2023-06-11T09:28

в мире

колумбия

густаво петро

богота

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877345660_0:121:1024:697_1920x0_80_0_0_504d9af649f7a70ada51cd214f3bfcfa.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Четверо детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии, были доставлены в военный госпиталь в Боготе и находятся в стабильном состоянии, сообщает агентство EFE со ссылкой на данные госпиталя. Накануне в колумбийских джунглях были найдены живыми четверо детей, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни. Им 13, девять, четыре года и год. Дети из семьи коренных народов. "Проведя первоначальную оценку состояния... девочки Лесли и трех ее младших братьев, мы обнаружили, что они... в прекрасном... состоянии, несмотря на ситуацию, пережитую за последние 40 дней", - цитирует агентство заявление врача госпиталя генерала Карлоса Аранго. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил на своей странице в Twitter в субботу, что он и его жена Вероника Алькосер навестили детей в госпитале. "Президент Густаво Петро и первая леди страны Вероника Алькосер находятся в Центральном военном госпитале Боготы, навещая детей, спасенных в джунглях", - написал президент. Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.

https://ria.ru/20230611/dtp-1877470359.html

https://ria.ru/20230611/strelba-1877463010.html

колумбия

богота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, колумбия, густаво петро, богота