https://ria.ru/20230611/deti-1877474760.html
Детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии, доставили в госпиталь
Детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии, доставили в госпиталь - РИА Новости, 11.06.2023
Детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии, доставили в госпиталь
Четверо детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии, были доставлены в военный госпиталь в Боготе и находятся в стабильном состоянии, сообщает агентство... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T09:28
2023-06-11T09:28
2023-06-11T09:28
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густаво петро
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Четверо детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии, были доставлены в военный госпиталь в Боготе и находятся в стабильном состоянии, сообщает агентство EFE со ссылкой на данные госпиталя. Накануне в колумбийских джунглях были найдены живыми четверо детей, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни. Им 13, девять, четыре года и год. Дети из семьи коренных народов. "Проведя первоначальную оценку состояния... девочки Лесли и трех ее младших братьев, мы обнаружили, что они... в прекрасном... состоянии, несмотря на ситуацию, пережитую за последние 40 дней", - цитирует агентство заявление врача госпиталя генерала Карлоса Аранго. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил на своей странице в Twitter в субботу, что он и его жена Вероника Алькосер навестили детей в госпитале. "Президент Густаво Петро и первая леди страны Вероника Алькосер находятся в Центральном военном госпитале Боготы, навещая детей, спасенных в джунглях", - написал президент. Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.
https://ria.ru/20230611/dtp-1877470359.html
https://ria.ru/20230611/strelba-1877463010.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, густаво петро, богота
В мире, Колумбия, Густаво Петро, Богота
Детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии, доставили в госпиталь
Детей, проведших 40 дней в джунглях Колумбии после авиакатастрофы, доставили в госпиталь
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Четверо детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии, были доставлены в военный госпиталь в Боготе и находятся в стабильном состоянии, сообщает агентство EFE
со ссылкой на данные госпиталя.
Накануне в колумбийских джунглях были найдены живыми четверо детей, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни. Им 13, девять, четыре года и год. Дети из семьи коренных народов.
"Проведя первоначальную оценку состояния... девочки Лесли и трех ее младших братьев, мы обнаружили, что они... в прекрасном... состоянии, несмотря на ситуацию, пережитую за последние 40 дней", - цитирует агентство заявление врача госпиталя генерала Карлоса Аранго.
Президент Колумбии Густаво Петро
сообщил на своей странице в Twitter в субботу, что он и его жена Вероника Алькосер навестили детей в госпитале.
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"Президент Густаво Петро и первая леди страны Вероника Алькосер находятся в Центральном военном госпитале Боготы, навещая детей, спасенных в джунглях", - написал президент.
Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.
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