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В Черногории открылись избирательные участки на выборах в парламент - РИА Новости, 11.06.2023
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08:10 11.06.2023 (обновлено: 08:12 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/chernogoriya-1877467387.html
В Черногории открылись избирательные участки на выборах в парламент
В Черногории открылись избирательные участки на выборах в парламент - РИА Новости, 11.06.2023
В Черногории открылись избирательные участки на выборах в парламент
В Черногории в воскресенье утром открылись избирательные участки на выборах депутатов Скупщины (парламента) республики, сообщила Государственная избирательная... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T08:10
2023-06-11T08:12
в мире
черногория
белград (город)
россия
андрия мандич
яков милатович
мило джуканович
нато
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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. В Черногории в воскресенье утром открылись избирательные участки на выборах депутатов Скупщины (парламента) республики, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК). Избирком Черногории ранее указал, что правом голоса обладают 542 468 жителей страны. ГИК заявил утром в воскресенье, что избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск), они закрываются в 20.00 (21.00 мск). В течение дня избирком будет пять раз объявлять явку. Первые предварительные результаты от наблюдателей от НПО ожидаются около 21.00 (22.00 мск). Избирательный ценз для вхождения в состав Скупщины - 3%. На места в 81-местном однопалатном заксобрании претендуют 15 партий и блоков. Крупнейшими являются коалиция "Вместе! За будущее, которое тебе принадлежит" вокруг Демократической партии социалистов (ДПС) экс-президента Мило Джукановича, "Европа сейчас!" экс-министра финансов Милойко Спайича, от которой ранее выдвинут нынешний президент Яков Милатович и "Алекса и Дритан – Храбро считаем!" экс-спикера парламента Алексы Бечича и нынешнего премьера Дритана Абазовича. Все эти конкурирующие движения выступают за дальнейшую европейскую и евроатлантическую интеграцию Черногории, входящие в их руководство государственные деятели поддержали санкции Запада в отношении России и оказывали военную и материальную помощь Киеву. Крупнейшее ранее "просербское" оппозиционное движение "Демократический фронт", которое выступало за тесное сотрудничество с Белградом, поддержание контактов с Москвой и против членства в НАТО, непримиримый оппонент ДПС Джукановича, разделилось перед этими выборами. В мае лидер "Движения за перемены" Небойша Медоевич заявил о выходе своей партии из Демфронта и самостоятельном участии в кампании под собственным названием. Бывшие соратники Медоевича сформировали коалицию "За будущее Черногории" во главе которой стоят "Новая сербская демократия" экс-кандидата в президенты Андрии Мандича и "Демократическая народная партия" (ДНП) главы комитета по безопасности и обороне Скупщины Милана Кнежевича. Кнежевич в ходе кампании получил поддержку от официального Белграда, глава правящей Сербской прогрессивной партии и министр обороны Милош Вучевич официально заявил, что глава ДНП "делает все в интересах сербского народа" в Черногории. Среди аккредитованных наблюдателей - БДИПЧ ОБСЕ, представители ЕС и Европарламента, ПАСЕ, посольств США и Великобритании, избиркомов Хорватии, Словении и самопровозглашенной республики Косово и многочисленные НПО.
https://ria.ru/20230520/chernogoriya-1873152509.html
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в мире, черногория, белград (город), россия, андрия мандич, яков милатович, мило джуканович, нато, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе
В мире, Черногория, Белград (город), Россия, Андрия Мандич, Яков Милатович, Мило Джуканович, НАТО, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ
В Черногории открылись избирательные участки на выборах в парламент

В Черногории в воскресенье открылись избирательные участки на выборах депутатов Скупщины

© AP Photo / Risto BozovicЖенщина голосует во время президентских выборов на избирательном участке в Подгорице, Черногория
Женщина голосует во время президентских выборов на избирательном участке в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Risto Bozovic
Женщина голосует во время президентских выборов на избирательном участке в Подгорице, Черногория. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. В Черногории в воскресенье утром открылись избирательные участки на выборах депутатов Скупщины (парламента) республики, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).
Избирком Черногории ранее указал, что правом голоса обладают 542 468 жителей страны.
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ГИК заявил утром в воскресенье, что избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск), они закрываются в 20.00 (21.00 мск). В течение дня избирком будет пять раз объявлять явку. Первые предварительные результаты от наблюдателей от НПО ожидаются около 21.00 (22.00 мск). Избирательный ценз для вхождения в состав Скупщины - 3%.
На места в 81-местном однопалатном заксобрании претендуют 15 партий и блоков. Крупнейшими являются коалиция "Вместе! За будущее, которое тебе принадлежит" вокруг Демократической партии социалистов (ДПС) экс-президента Мило Джукановича, "Европа сейчас!" экс-министра финансов Милойко Спайича, от которой ранее выдвинут нынешний президент Яков Милатович и "Алекса и Дритан – Храбро считаем!" экс-спикера парламента Алексы Бечича и нынешнего премьера Дритана Абазовича.
Все эти конкурирующие движения выступают за дальнейшую европейскую и евроатлантическую интеграцию Черногории, входящие в их руководство государственные деятели поддержали санкции Запада в отношении России и оказывали военную и материальную помощь Киеву.
Крупнейшее ранее "просербское" оппозиционное движение "Демократический фронт", которое выступало за тесное сотрудничество с Белградом, поддержание контактов с Москвой и против членства в НАТО, непримиримый оппонент ДПС Джукановича, разделилось перед этими выборами. В мае лидер "Движения за перемены" Небойша Медоевич заявил о выходе своей партии из Демфронта и самостоятельном участии в кампании под собственным названием.
Бывшие соратники Медоевича сформировали коалицию "За будущее Черногории" во главе которой стоят "Новая сербская демократия" экс-кандидата в президенты Андрии Мандича и "Демократическая народная партия" (ДНП) главы комитета по безопасности и обороне Скупщины Милана Кнежевича.
Кнежевич в ходе кампании получил поддержку от официального Белграда, глава правящей Сербской прогрессивной партии и министр обороны Милош Вучевич официально заявил, что глава ДНП "делает все в интересах сербского народа" в Черногории.
Среди аккредитованных наблюдателей - БДИПЧ ОБСЕ, представители ЕС и Европарламента, ПАСЕ, посольств США и Великобритании, избиркомов Хорватии, Словении и самопровозглашенной республики Косово и многочисленные НПО.
Яков Милатович - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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В миреЧерногорияБелград (город)РоссияАндрия МандичЯков МилатовичМило ДжукановичНАТОБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕ
 
 
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