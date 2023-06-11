https://ria.ru/20230611/bangladesh-1877495704.html

Власти Бангладеш раскрыли данные по делам о торговле людьми

Власти Бангладеш раскрыли данные по делам о торговле людьми - РИА Новости, 11.06.2023

Власти Бангладеш раскрыли данные по делам о торговле людьми

Власти Бангладеш расследуют более 3,2 тысячи дел о торговле людьми, сообщило министерство внутренних дел страны, сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T11:56

2023-06-11T11:56

2023-06-11T12:12

в мире

бангладеш

ближний восток

оон

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн – РИА Новости. Власти Бангладеш расследуют более 3,2 тысячи дел о торговле людьми, сообщило министерство внутренних дел страны, сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на отчет МВД страны. "В настоящее время число незавершенных дел о торговле людьми в стране составляет 2729, и в общей сложности 517 дел находятся в стадии расследования по состоянию на март этого года", - пишет издание. В отчете говорится, что в общей сложности по этим делам были обвинены 31 523 человека, но на данный момент из них арестованы только 14 541 человек. Согласно источникам министерства внутренних дел, в январе 2023 года в различных полицейских участках Бангладеш было возбуждено 62 дела о торговле людьми, в феврале - 61, а в марте - 77 . При этом с января по март в судебном порядке урегулировано 146 дел. Обвиняемые были осуждены по двум делам, и только 13 человек были приговорены к разным срокам. Согласно отчету о торговле людьми Управления ООН по наркотикам и преступности, банды торговцев людьми действуют практически во всех областях страны. В докладе также указывается, что значительный объем торговли людьми происходит из Бангладеш и нацелен на многочисленные страны Восточной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853632666.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220729/torgovlya-1805917586.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бангладеш, ближний восток, оон