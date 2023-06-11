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Власти Бангладеш раскрыли данные по делам о торговле людьми - РИА Новости, 11.06.2023
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11:56 11.06.2023 (обновлено: 12:12 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/bangladesh-1877495704.html
Власти Бангладеш раскрыли данные по делам о торговле людьми
Власти Бангладеш раскрыли данные по делам о торговле людьми - РИА Новости, 11.06.2023
Власти Бангладеш раскрыли данные по делам о торговле людьми
Власти Бангладеш расследуют более 3,2 тысячи дел о торговле людьми, сообщило министерство внутренних дел страны, сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T11:56
2023-06-11T12:12
в мире
бангладеш
ближний восток
оон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн – РИА Новости. Власти Бангладеш расследуют более 3,2 тысячи дел о торговле людьми, сообщило министерство внутренних дел страны, сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на отчет МВД страны. "В настоящее время число незавершенных дел о торговле людьми в стране составляет 2729, и в общей сложности 517 дел находятся в стадии расследования по состоянию на март этого года", - пишет издание. В отчете говорится, что в общей сложности по этим делам были обвинены 31 523 человека, но на данный момент из них арестованы только 14 541 человек. Согласно источникам министерства внутренних дел, в январе 2023 года в различных полицейских участках Бангладеш было возбуждено 62 дела о торговле людьми, в феврале - 61, а в марте - 77 . При этом с января по март в судебном порядке урегулировано 146 дел. Обвиняемые были осуждены по двум делам, и только 13 человек были приговорены к разным срокам. Согласно отчету о торговле людьми Управления ООН по наркотикам и преступности, банды торговцев людьми действуют практически во всех областях страны. В докладе также указывается, что значительный объем торговли людьми происходит из Бангладеш и нацелен на многочисленные страны Восточной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.
https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853632666.html
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в мире, бангладеш, ближний восток, оон
В мире, Бангладеш, Ближний Восток, ООН
Власти Бангладеш раскрыли данные по делам о торговле людьми

В МВД Бангладеш расследуют более 3,2 тысячи дел о торговле людьми

© AP Photo / A.M. AhadРабочие отдыхают в палатке возле завода по переработке алюминия на окраине Дакки, Бангладеш
Рабочие отдыхают в палатке возле завода по переработке алюминия на окраине Дакки, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / A.M. Ahad
Рабочие отдыхают в палатке возле завода по переработке алюминия на окраине Дакки, Бангладеш. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн – РИА Новости. Власти Бангладеш расследуют более 3,2 тысячи дел о торговле людьми, сообщило министерство внутренних дел страны, сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на отчет МВД страны.
"В настоящее время число незавершенных дел о торговле людьми в стране составляет 2729, и в общей сложности 517 дел находятся в стадии расследования по состоянию на март этого года", - пишет издание.
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В отчете говорится, что в общей сложности по этим делам были обвинены 31 523 человека, но на данный момент из них арестованы только 14 541 человек.
Согласно источникам министерства внутренних дел, в январе 2023 года в различных полицейских участках Бангладеш было возбуждено 62 дела о торговле людьми, в феврале - 61, а в марте - 77 . При этом с января по март в судебном порядке урегулировано 146 дел. Обвиняемые были осуждены по двум делам, и только 13 человек были приговорены к разным срокам.
Согласно отчету о торговле людьми Управления ООН по наркотикам и преступности, банды торговцев людьми действуют практически во всех областях страны. В докладе также указывается, что значительный объем торговли людьми происходит из Бангладеш и нацелен на многочисленные страны Восточной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.
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