https://ria.ru/20230611/avstriya-1877547464.html

Россия остается важным торговым партнером Австрии, заявил посол в Вене

Россия остается важным торговым партнером Австрии, заявил посол в Вене - РИА Новости, 11.06.2023

Россия остается важным торговым партнером Австрии, заявил посол в Вене

Несмотря на недружественный курс Вены, Россия остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии, занимая шестое место по объему оборота, заявил посол России РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T19:13

2023-06-11T19:13

2023-06-11T19:13

австрия

россия

дмитрий любинский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828984494_0:197:1181:861_1920x0_80_0_0_b8494bda2b2a5e34f120af0a9dbbc060.jpg

ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Несмотря на недружественный курс Вены, Россия остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии, занимая шестое место по объему оборота, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress. "Согласно статистике, Россия все еще остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии и занимает шестое место по объему оборота", - сказал Любинский.Дипломат пояснил, что во многих отношениях "откровенно недружественный курс Федерального правительства Австрии разрушает выстраивавшийся десятилетиями конструктивный фундамент двусторонних отношений, существенно ограничивает перспективы их серьезной нормализации в обозримой перспективе". При этом посол отметил, что торгово-экономическое сотрудничество, пусть и замедлившееся под давлением политически мотивированных санкций, сохраняется и остается значимым.

https://ria.ru/20230524/tank-1873813179.html

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австрия, россия, дмитрий любинский, в мире