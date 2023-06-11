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Россия остается важным торговым партнером Австрии, заявил посол в Вене - РИА Новости, 11.06.2023
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19:13 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/avstriya-1877547464.html
Россия остается важным торговым партнером Австрии, заявил посол в Вене
Россия остается важным торговым партнером Австрии, заявил посол в Вене - РИА Новости, 11.06.2023
Россия остается важным торговым партнером Австрии, заявил посол в Вене
Несмотря на недружественный курс Вены, Россия остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии, занимая шестое место по объему оборота, заявил посол России РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T19:13
2023-06-11T19:13
австрия
россия
дмитрий любинский
в мире
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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Несмотря на недружественный курс Вены, Россия остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии, занимая шестое место по объему оборота, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress. &quot;Согласно статистике, Россия все еще остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии и занимает шестое место по объему оборота&quot;, - сказал Любинский.Дипломат пояснил, что во многих отношениях "откровенно недружественный курс Федерального правительства Австрии разрушает выстраивавшийся десятилетиями конструктивный фундамент двусторонних отношений, существенно ограничивает перспективы их серьезной нормализации в обозримой перспективе". При этом посол отметил, что торгово-экономическое сотрудничество, пусть и замедлившееся под давлением политически мотивированных санкций, сохраняется и остается значимым.
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австрия, россия, дмитрий любинский, в мире
Австрия, Россия, Дмитрий Любинский, В мире
Россия остается важным торговым партнером Австрии, заявил посол в Вене

Посол Любинский: Москва остается торговым партнером Вены, несмотря на недружественный курс

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Несмотря на недружественный курс Вены, Россия остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии, занимая шестое место по объему оборота, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress.
«

"Согласно статистике, Россия все еще остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии и занимает шестое место по объему оборота", - сказал Любинский.

Дипломат пояснил, что во многих отношениях "откровенно недружественный курс Федерального правительства Австрии разрушает выстраивавшийся десятилетиями конструктивный фундамент двусторонних отношений, существенно ограничивает перспективы их серьезной нормализации в обозримой перспективе".
При этом посол отметил, что торгово-экономическое сотрудничество, пусть и замедлившееся под давлением политически мотивированных санкций, сохраняется и остается значимым.
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