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Россия остается важным торговым партнером Австрии, заявил посол в Вене
Россия остается важным торговым партнером Австрии, заявил посол в Вене - РИА Новости, 11.06.2023
Россия остается важным торговым партнером Австрии, заявил посол в Вене
Несмотря на недружественный курс Вены, Россия остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии, занимая шестое место по объему оборота, заявил посол России РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T19:13
2023-06-11T19:13
2023-06-11T19:13
австрия
россия
дмитрий любинский
в мире
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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Несмотря на недружественный курс Вены, Россия остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии, занимая шестое место по объему оборота, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress. "Согласно статистике, Россия все еще остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии и занимает шестое место по объему оборота", - сказал Любинский.Дипломат пояснил, что во многих отношениях "откровенно недружественный курс Федерального правительства Австрии разрушает выстраивавшийся десятилетиями конструктивный фундамент двусторонних отношений, существенно ограничивает перспективы их серьезной нормализации в обозримой перспективе". При этом посол отметил, что торгово-экономическое сотрудничество, пусть и замедлившееся под давлением политически мотивированных санкций, сохраняется и остается значимым.
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австрия, россия, дмитрий любинский, в мире
Австрия, Россия, Дмитрий Любинский, В мире
Россия остается важным торговым партнером Австрии, заявил посол в Вене
Посол Любинский: Москва остается торговым партнером Вены, несмотря на недружественный курс