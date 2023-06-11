https://ria.ru/20230611/avstriya-1877546127.html

Посол России в Вене заявил об отсутствии политического диалога с Австрией

Посол России в Вене заявил об отсутствии политического диалога с Австрией - РИА Новости, 11.06.2023

Посол России в Вене заявил об отсутствии политического диалога с Австрией

Политический диалог с Австрией на данный момент отсутствует, для этого нет повестки, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T19:00

2023-06-11T19:00

2023-06-11T19:00

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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Политический диалог с Австрией на данный момент отсутствует, для этого нет повестки, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress. "На данный момент политический диалог с Австрией отсутствует в принципе. Для этого у нас банально отсутствует повестка", - сказал Любинский. "Однако то, что сейчас между нами практически нет контактов, не означает, что таковые не могут быть выстроены в случае необходимости. Но такой необходимости я, однако, откровенно говоря, на настоящий момент не усматриваю", - добавил дипломат. Комментируя раннее сделанные заявления министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга о наличии контактов с российским правительством, Любинский отметил, что "если в памяти мобильного телефона сохранен определенный номер, это еще не означает, что он зазвонит". Шалленберг в конце мая текущего года заявил немецкой газете Welt, что Запад должен продолжать разговаривать с Россией, отметив, что его страна поддерживает контакты с российской стороной.

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австрия, дмитрий любинский, россия, в мире