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Посол России в Вене заявил об отсутствии политического диалога с Австрией
Посол России в Вене заявил об отсутствии политического диалога с Австрией - РИА Новости, 11.06.2023
Посол России в Вене заявил об отсутствии политического диалога с Австрией
Политический диалог с Австрией на данный момент отсутствует, для этого нет повестки, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T19:00
2023-06-11T19:00
2023-06-11T19:00
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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Политический диалог с Австрией на данный момент отсутствует, для этого нет повестки, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress. "На данный момент политический диалог с Австрией отсутствует в принципе. Для этого у нас банально отсутствует повестка", - сказал Любинский. "Однако то, что сейчас между нами практически нет контактов, не означает, что таковые не могут быть выстроены в случае необходимости. Но такой необходимости я, однако, откровенно говоря, на настоящий момент не усматриваю", - добавил дипломат. Комментируя раннее сделанные заявления министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга о наличии контактов с российским правительством, Любинский отметил, что "если в памяти мобильного телефона сохранен определенный номер, это еще не означает, что он зазвонит". Шалленберг в конце мая текущего года заявил немецкой газете Welt, что Запад должен продолжать разговаривать с Россией, отметив, что его страна поддерживает контакты с российской стороной.
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австрия, дмитрий любинский, россия, в мире
Австрия, Дмитрий Любинский, Россия, В мире
Посол России в Вене заявил об отсутствии политического диалога с Австрией
Посол России в Вене Любинский заявил об отсутствии повестки для диалога с Австрией