https://ria.ru/20230611/aviareys-1877306913.html
Эксперт назвал самое частое нарушение среди авиапассажиров
Эксперт назвал самое частое нарушение среди авиапассажиров - РИА Новости, 11.06.2023
Эксперт назвал самое частое нарушение среди авиапассажиров
С отменой жестких ковидных ограничений на авиарейсах пассажиры стали вести себя хуже, количество инцидентов увеличилось более чем на треть в сравнении с 2021... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T02:35
2023-06-11T02:35
2023-06-11T07:57
туризм
новости - туризм
международная ассоциация воздушного транспорта
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769256705_0:112:3092:1851_1920x0_80_0_0_8ae875158bf703bdd5de099163a46662.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. С отменой жестких ковидных ограничений на авиарейсах пассажиры стали вести себя хуже, количество инцидентов увеличилось более чем на треть в сравнении с 2021 годом, а самым частым нарушением остается вейпинг, сообщает АТОР.Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала отчет о количестве и природе зарегистрированных инцидентов с недисциплинированными пассажирами в 2022 году.По данным IATA, количество таких случаев увеличилось на 37 процентов по сравнению с 2021 годом. В прошлом году на каждые 568 рейсов приходилось одно происшествие с нарушением правил поведения на борту, в то время как в 2021 году эта частота составляла один инцидент на 835 рейсов.Чаще всего пассажиры не соблюдали правила полета, словесно оскорбляли экипаж или находились в состоянии алкогольного опьянения. Случаи физического насилия остаются очень редкими, но их количество увеличилось на 61 процент по сравнению с 2021 годом (один раз на каждые 17 200 полетов).Курение сигарет, электронных сигарет, вейпов и других "затяжных устройств" в салоне или туалетах названо проблемой номер один на авиарейсах. Среди других частных нарушений пассажиров – непристегивание ремней безопасности, превышение нормы ручной клади и употребление собственного алкоголя на борту.C сентября 2022 года экипажи самолетов российских авиакомпаний смогут применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания – пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Документ действует до 1 сентября 2028 года.
https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769256705_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_356676a6ef3b0187fd72ed8bfdfc3ee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, международная ассоциация воздушного транспорта, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Международная ассоциация воздушного транспорта, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Происшествия
Эксперт назвал самое частое нарушение среди авиапассажиров
АТОР: после отмены ковидны ограничений авиапассажиры стали вести себя хуже
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
С отменой жестких ковидных ограничений на авиарейсах пассажиры стали вести себя хуже, количество инцидентов увеличилось более чем на треть в сравнении с 2021 годом, а самым частым нарушением остается вейпинг, сообщает
АТОР.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA
) опубликовала отчет о количестве и природе зарегистрированных инцидентов с недисциплинированными пассажирами в 2022 году.
По данным IATA, количество таких случаев увеличилось на 37 процентов по сравнению с 2021 годом. В прошлом году на каждые 568 рейсов приходилось одно происшествие с нарушением правил поведения на борту, в то время как в 2021 году эта частота составляла один инцидент на 835 рейсов.
Чаще всего пассажиры не соблюдали правила полета, словесно оскорбляли экипаж или находились в состоянии алкогольного опьянения. Случаи физического насилия остаются очень редкими, но их количество увеличилось на 61 процент по сравнению с 2021 годом (один раз на каждые 17 200 полетов).
Курение сигарет, электронных сигарет, вейпов и других "затяжных устройств" в салоне или туалетах названо проблемой номер один на авиарейсах. Среди других частных нарушений пассажиров – непристегивание ремней безопасности, превышение нормы ручной клади и употребление собственного алкоголя на борту.
C сентября 2022 года экипажи самолетов российских авиакомпаний смогут применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания – пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Документ действует до 1 сентября 2028 года.
Драки в небе и последствия: как теперь наказывают авиадебоширов в России