https://ria.ru/20230611/aviareys-1877306913.html

Эксперт назвал самое частое нарушение среди авиапассажиров

Эксперт назвал самое частое нарушение среди авиапассажиров - РИА Новости, 11.06.2023

Эксперт назвал самое частое нарушение среди авиапассажиров

С отменой жестких ковидных ограничений на авиарейсах пассажиры стали вести себя хуже, количество инцидентов увеличилось более чем на треть в сравнении с 2021... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T02:35

2023-06-11T02:35

2023-06-11T07:57

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. С отменой жестких ковидных ограничений на авиарейсах пассажиры стали вести себя хуже, количество инцидентов увеличилось более чем на треть в сравнении с 2021 годом, а самым частым нарушением остается вейпинг, сообщает АТОР.Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала отчет о количестве и природе зарегистрированных инцидентов с недисциплинированными пассажирами в 2022 году.По данным IATA, количество таких случаев увеличилось на 37 процентов по сравнению с 2021 годом. В прошлом году на каждые 568 рейсов приходилось одно происшествие с нарушением правил поведения на борту, в то время как в 2021 году эта частота составляла один инцидент на 835 рейсов.Чаще всего пассажиры не соблюдали правила полета, словесно оскорбляли экипаж или находились в состоянии алкогольного опьянения. Случаи физического насилия остаются очень редкими, но их количество увеличилось на 61 процент по сравнению с 2021 годом (один раз на каждые 17 200 полетов).Курение сигарет, электронных сигарет, вейпов и других "затяжных устройств" в салоне или туалетах названо проблемой номер один на авиарейсах. Среди других частных нарушений пассажиров – непристегивание ремней безопасности, превышение нормы ручной клади и употребление собственного алкоголя на борту.C сентября 2022 года экипажи самолетов российских авиакомпаний смогут применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания – пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Документ действует до 1 сентября 2028 года.

https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html

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новости - туризм, международная ассоциация воздушного транспорта, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, происшествия