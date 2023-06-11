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На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 11.06.2023 (обновлено: 08:23 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/artilleriya-1877459231.html
На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ
На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 11.06.2023
На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ
Артиллерия группировки войск "Запад" уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T05:04
2023-06-11T08:23
специальная военная операция на украине
ка-52 "аллигатор"
ми-28
су-25
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Запад" уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново", — рассказал он.Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии около сел Копанка и Ивановка огнем самоходной артиллерийской установки "Мста-С" и противотанковой пушки "Рапира" уничтожили два миномета противника. Расчеты ЗРК "Тор" сбили около сел Ольшана и Новоегорьевка два разведывательных беспилотника "Фурия" и ANSER."Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й, 92-й механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны", — добавил Зыбинский.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877398446.html
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ка-52 "аллигатор", ми-28, су-25, молчаново
Специальная военная операция на Украине, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Су-25, Молчаново
На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ

Артиллерия группировки войск "Запад" уничтожила на Купянском направлении ДРГ ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С"
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Запад" уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново", — рассказал он.
Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии около сел Копанка и Ивановка огнем самоходной артиллерийской установки "Мста-С" и противотанковой пушки "Рапира" уничтожили два миномета противника. Расчеты ЗРК "Тор" сбили около сел Ольшана и Новоегорьевка два разведывательных беспилотника "Фурия" и ANSER.
"Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й, 92-й механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны", — добавил Зыбинский.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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