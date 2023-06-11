https://ria.ru/20230611/artilleriya-1877459231.html

На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ

На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 11.06.2023

На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ

Артиллерия группировки войск "Запад" уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T05:04

2023-06-11T05:04

2023-06-11T08:23

специальная военная операция на украине

ка-52 "аллигатор"

ми-28

су-25

молчаново

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Запад" уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново", — рассказал он.Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии около сел Копанка и Ивановка огнем самоходной артиллерийской установки "Мста-С" и противотанковой пушки "Рапира" уничтожили два миномета противника. Расчеты ЗРК "Тор" сбили около сел Ольшана и Новоегорьевка два разведывательных беспилотника "Фурия" и ANSER."Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й, 92-й механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны", — добавил Зыбинский.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877398446.html

молчаново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ка-52 "аллигатор", ми-28, су-25, молчаново