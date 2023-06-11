https://ria.ru/20230611/arenda-1877531505.html
Названы сроки запуска программы льготной аренды жилья для сотрудников ОПК
Названы сроки запуска программы льготной аренды жилья для сотрудников ОПК - РИА Новости, 11.06.2023
Названы сроки запуска программы льготной аренды жилья для сотрудников ОПК
Программа льготного арендного жилья для сотрудников ОПК заработает в 2023-2024 годах, с учётом актуальности вопроса Минпромторг ведёт работу по её ускоренному... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T16:48
2023-06-11T16:48
2023-06-11T16:48
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Программа льготного арендного жилья для сотрудников ОПК заработает в 2023-2024 годах, с учётом актуальности вопроса Минпромторг ведёт работу по её ускоренному запуску, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров. Запустить соответствующую программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК по ставке ниже рыночной в конце февраля поручил президент РФ Владимир Путин. "Летом внесем в правительство необходимые акты, которые утвердят правила предоставления субсидий из федерального бюджета. Финансирование программы будет предусмотрено в рамках бюджетного процесса на 2024-2026 года. Но с учетом актуальности вопроса, сейчас работаем над тем, чтобы начать финансирование уже в 2023 году", - сказал вице-премьер, комментируя программу. Мантуров также рассказал, что рассматривается 4 базовых варианта обеспечения сотрудников ОПК жильем: субсидирование 50% стоимости аренды жилья на вторичном рынке, аренда организациями ОПК на рынке специально построенного или выкупленного жилья для последующей сдачи в наем работникам с субсидированием 50% стоимости найма, в качестве экстренной меры - субсидирование строительства быстровозводимых металлокаркасных общежитий для предоставления работникам и субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам для работников организаций ОПК.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Названы сроки запуска программы льготной аренды жилья для сотрудников ОПК
Мантуров: программа льготной аренды жилья для сотрудников ОПК заработает в 2023-2024 году
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Программа льготного арендного жилья для сотрудников ОПК заработает в 2023-2024 годах, с учётом актуальности вопроса Минпромторг ведёт работу по её ускоренному запуску, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров.
Запустить соответствующую программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК по ставке ниже рыночной в конце февраля поручил президент РФ Владимир Путин
.
"Летом внесем в правительство необходимые акты, которые утвердят правила предоставления субсидий из федерального бюджета. Финансирование программы будет предусмотрено в рамках бюджетного процесса на 2024-2026 года. Но с учетом актуальности вопроса, сейчас работаем над тем, чтобы начать финансирование уже в 2023 году", - сказал вице-премьер, комментируя программу.
Мантуров также рассказал, что рассматривается 4 базовых варианта обеспечения сотрудников ОПК жильем: субсидирование 50% стоимости аренды жилья на вторичном рынке, аренда организациями ОПК на рынке специально построенного или выкупленного жилья для последующей сдачи в наем работникам с субсидированием 50% стоимости найма, в качестве экстренной меры - субсидирование строительства быстровозводимых металлокаркасных общежитий для предоставления работникам и субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам для работников организаций ОПК.
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