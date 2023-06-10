https://ria.ru/20230610/zoloto-1877364596.html

Швыдкой назвал решение суда по "скифскому золоту" необоснованным

Швыдкой назвал решение суда по "скифскому золоту" необоснованным - РИА Новости, 10.06.2023

Швыдкой назвал решение суда по "скифскому золоту" необоснованным

Спецпредставитель президента РФ по международно-культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что решение суда о передаче "скифского золота"... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T10:10

2023-06-10T10:10

2023-06-10T10:10

в мире

амстердам

украина

нидерланды

михаил швыдкой

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международно-культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что решение суда о передаче "скифского золота" Украине необоснованно и связано с антироссийской позицией Нидерландов. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу. "Я не считаю это решение суда юридически обоснованным, уверен, что оно продиктовано политическим соображением, так как Нидерланды занимают откровенно антироссийскую позицию", - сказал Швыдкой в беседе с РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

амстердам

украина

нидерланды

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Варвара Скокшина

в мире, амстердам, украина, нидерланды, михаил швыдкой