https://ria.ru/20230610/zoloto-1877364596.html
Швыдкой назвал решение суда по "скифскому золоту" необоснованным
Швыдкой назвал решение суда по "скифскому золоту" необоснованным - РИА Новости, 10.06.2023
Швыдкой назвал решение суда по "скифскому золоту" необоснованным
Спецпредставитель президента РФ по международно-культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что решение суда о передаче "скифского золота"... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:10
2023-06-10T10:10
2023-06-10T10:10
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международно-культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что решение суда о передаче "скифского золота" Украине необоснованно и связано с антироссийской позицией Нидерландов. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу. "Я не считаю это решение суда юридически обоснованным, уверен, что оно продиктовано политическим соображением, так как Нидерланды занимают откровенно антироссийскую позицию", - сказал Швыдкой в беседе с РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, амстердам, украина, нидерланды, михаил швыдкой
В мире, Амстердам, Украина, Нидерланды, Михаил Швыдкой
Швыдкой назвал решение суда по "скифскому золоту" необоснованным
Швыдкой назвал решение суда о передаче "скифского золота" Украине необоснованным
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международно-культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что решение суда о передаче "скифского золота" Украине необоснованно и связано с антироссийской позицией Нидерландов.
Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.
"Я не считаю это решение суда юридически обоснованным, уверен, что оно продиктовано политическим соображением, так как Нидерланды занимают откровенно антироссийскую позицию", - сказал Швыдкой в беседе с РИА Новости.
Апелляционный суд Амстердама
26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине
. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов
кассационную жалобу. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.
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