Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериала "Во все тяжкие" - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:50 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/znamenitosti-1877339307.html
Умер актер из сериала "Во все тяжкие"
Умер актер из сериала "Во все тяжкие" - РИА Новости, 10.06.2023
Умер актер из сериала "Во все тяжкие"
Американский актер Майк Батайе, известный по роли Денниса Марковски в сериале "Во все тяжкие", умер в возрасте 52 лет, сообщает издание Variety со ссылкой на... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T00:50
2023-06-10T00:50
культура
в мире
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758911543_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_b271f196489011cc1d816e2c2d277d03.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американский актер Майк Батайе, известный по роли Денниса Марковски в сериале "Во все тяжкие", умер в возрасте 52 лет, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи. "С большой грустью и тяжестью на сердце я и мои сестры сообщаем о кончине нашего дорогого брата", - цитирует издание заявление семьи актера. Как отмечает издание, Батайе умер дома 1 июня от сердечного приступа во время сна. Актер известен по роли менеджера промышленной прачечной Lavanderia Brilliante в сериале "Во все тяжкие". Батайе также снимался в сериалах "В Филадельфии всегда солнечно" и "Батл Крик".
https://ria.ru/20230608/znamenitosti-1876876132.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758911543_341:0:3065:2043_1920x0_80_0_0_fdcde2ffdfac53f5bf97b334b86abec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, знаменитости
Культура, В мире, Знаменитости
Умер актер из сериала "Во все тяжкие"

Variety: актер Майк Батайе, сыгравший в сериале "Во все тяжкие", умер в возрасте 52 лет

© Sputnik / Арам НерсесянСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Свеча . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американский актер Майк Батайе, известный по роли Денниса Марковски в сериале "Во все тяжкие", умер в возрасте 52 лет, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи.
«
"С большой грустью и тяжестью на сердце я и мои сестры сообщаем о кончине нашего дорогого брата", - цитирует издание заявление семьи актера.
Как отмечает издание, Батайе умер дома 1 июня от сердечного приступа во время сна.
Актер известен по роли менеджера промышленной прачечной Lavanderia Brilliante в сериале "Во все тяжкие".
Батайе также снимался в сериалах "В Филадельфии всегда солнечно" и "Батл Крик".
Комик Пэт Купер - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Умер актер из "Ангелов Чарли" Пэт Купер
8 июня, 11:36
 
КультураВ миреЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала