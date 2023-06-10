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Умер актер из сериала "Во все тяжкие"
Умер актер из сериала "Во все тяжкие" - РИА Новости, 10.06.2023
Умер актер из сериала "Во все тяжкие"
Американский актер Майк Батайе, известный по роли Денниса Марковски в сериале "Во все тяжкие", умер в возрасте 52 лет, сообщает издание Variety со ссылкой на... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T00:50
2023-06-10T00:50
2023-06-10T00:50
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американский актер Майк Батайе, известный по роли Денниса Марковски в сериале "Во все тяжкие", умер в возрасте 52 лет, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи. "С большой грустью и тяжестью на сердце я и мои сестры сообщаем о кончине нашего дорогого брата", - цитирует издание заявление семьи актера. Как отмечает издание, Батайе умер дома 1 июня от сердечного приступа во время сна. Актер известен по роли менеджера промышленной прачечной Lavanderia Brilliante в сериале "Во все тяжкие". Батайе также снимался в сериалах "В Филадельфии всегда солнечно" и "Батл Крик".
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в мире, знаменитости
Культура, В мире, Знаменитости
Умер актер из сериала "Во все тяжкие"
Variety: актер Майк Батайе, сыгравший в сериале "Во все тяжкие", умер в возрасте 52 лет
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американский актер Майк Батайе, известный по роли Денниса Марковски в сериале "Во все тяжкие", умер в возрасте 52 лет, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи.
«
"С большой грустью и тяжестью на сердце я и мои сестры сообщаем о кончине нашего дорогого брата", - цитирует издание заявление семьи актера.
Как отмечает издание, Батайе умер дома 1 июня от сердечного приступа во время сна.
Актер известен по роли менеджера промышленной прачечной Lavanderia Brilliante в сериале "Во все тяжкие".
Батайе также снимался в сериалах "В Филадельфии
всегда солнечно" и "Батл Крик".
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