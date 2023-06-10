https://ria.ru/20230610/zelenskiy-1877401096.html

Зеленский заявил, что встретился с Трюдо

Зеленский заявил, что встретился с Трюдо - РИА Новости, 10.06.2023

Зеленский заявил, что встретился с Трюдо

Владимир Зеленский сообщил, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его визита в Киев. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:55

2023-06-10T15:55

2023-06-10T17:39

в мире

украина

канада

киев

джастин трюдо

владимир зеленский

христя фриланд

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его визита в Киев. Ранее радиостанция Radio-Canada сообщила, что Трюдо в субботу прибыл с неожиданным визитом в столицу Украины. "Приветствую на Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды", - написал он в своем телеграм-канале, выложив видео со встречи с Трюдо. Согласно информации Radio-Canada, это уже вторая поездка Трюдо на Украину с начала конфликта. В этот раз его сопровождает министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд.

https://ria.ru/20230521/kanada-1873189755.html

украина

канада

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, канада, киев, джастин трюдо, владимир зеленский, христя фриланд