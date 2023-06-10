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Зеленский заявил, что встретился с Трюдо - РИА Новости, 10.06.2023
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15:55 10.06.2023 (обновлено: 17:39 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/zelenskiy-1877401096.html
Зеленский заявил, что встретился с Трюдо
Зеленский заявил, что встретился с Трюдо - РИА Новости, 10.06.2023
Зеленский заявил, что встретился с Трюдо
Владимир Зеленский сообщил, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его визита в Киев. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:55
2023-06-10T17:39
в мире
украина
канада
киев
джастин трюдо
владимир зеленский
христя фриланд
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его визита в Киев. Ранее радиостанция Radio-Canada сообщила, что Трюдо в субботу прибыл с неожиданным визитом в столицу Украины. "Приветствую на Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды", - написал он в своем телеграм-канале, выложив видео со встречи с Трюдо. Согласно информации Radio-Canada, это уже вторая поездка Трюдо на Украину с начала конфликта. В этот раз его сопровождает министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд.
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в мире, украина, канада, киев, джастин трюдо, владимир зеленский, христя фриланд
В мире, Украина, Канада, Киев, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Христя Фриланд
Зеленский заявил, что встретился с Трюдо

Зеленский сообщил, что провел встречу с премьером Канады Джастином Трюдо в Киеве

© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его визита в Киев.
Ранее радиостанция Radio-Canada сообщила, что Трюдо в субботу прибыл с неожиданным визитом в столицу Украины.
«
"Приветствую на Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды", - написал он в своем телеграм-канале, выложив видео со встречи с Трюдо.
Согласно информации Radio-Canada, это уже вторая поездка Трюдо на Украину с начала конфликта. В этот раз его сопровождает министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд.
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В миреУкраинаКанадаКиевДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийХристя Фриланд
 
 
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