https://ria.ru/20230610/zavod-1877373057.html

Власти назвали предварительную причину взрыва на заводе в Анкаре

Власти назвали предварительную причину взрыва на заводе в Анкаре - РИА Новости, 10.06.2023

Власти назвали предварительную причину взрыва на заводе в Анкаре

Предварительной причиной взрыва на ракетном заводе в Анкаре является химическая реакция, сообщил губернатор города Васип Шахин. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T11:42

2023-06-10T11:42

2023-06-10T14:35

в мире

анкара (провинция)

турция

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АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Предварительной причиной взрыва на ракетном заводе в Анкаре является химическая реакция, сообщил губернатор города Васип Шахин. На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв, в результате которого погибли пять человек, сообщили ранее журналистам в министерстве национальной обороны Турции. "Примерно в 08.45 (совпадает с мск) в результате химической реакции произошел взрыв. К сожалению, пятеро наших рабочих погибли. Наша прокуратура изучает этот вопрос. Мы сделаем дополнительные заявления после получения четкой информации", - сообщил губернатор журналистам. По его словам, в результате взрыва также произошло обрушение, рабочих, оказавшихся под завалами, удалось спасти.

https://ria.ru/20230522/vzryv-1873372597.html

анкара (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре В результате взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре есть погибшие, под завалами 5 человек 2023-06-10T11:42 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, анкара (провинция), турция