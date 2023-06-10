https://ria.ru/20230610/zavod-1877373057.html
Власти назвали предварительную причину взрыва на заводе в Анкаре
Власти назвали предварительную причину взрыва на заводе в Анкаре - РИА Новости, 10.06.2023
Власти назвали предварительную причину взрыва на заводе в Анкаре
Предварительной причиной взрыва на ракетном заводе в Анкаре является химическая реакция, сообщил губернатор города Васип Шахин. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T11:42
2023-06-10T11:42
2023-06-10T14:35
в мире
анкара (провинция)
турция
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АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Предварительной причиной взрыва на ракетном заводе в Анкаре является химическая реакция, сообщил губернатор города Васип Шахин. На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв, в результате которого погибли пять человек, сообщили ранее журналистам в министерстве национальной обороны Турции. "Примерно в 08.45 (совпадает с мск) в результате химической реакции произошел взрыв. К сожалению, пятеро наших рабочих погибли. Наша прокуратура изучает этот вопрос. Мы сделаем дополнительные заявления после получения четкой информации", - сообщил губернатор журналистам. По его словам, в результате взрыва также произошло обрушение, рабочих, оказавшихся под завалами, удалось спасти.
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анкара (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре
В результате взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре есть погибшие, под завалами 5 человек
2023-06-10T11:42
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), турция
В мире, Анкара (провинция), Турция
Власти назвали предварительную причину взрыва на заводе в Анкаре
Предварительной причиной взрыва на ракетном заводе в Анкаре стала химическая реакция
АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Предварительной причиной взрыва на ракетном заводе в Анкаре является химическая реакция, сообщил губернатор города Васип Шахин.
На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв, в результате которого погибли пять человек, сообщили ранее журналистам в министерстве национальной обороны Турции
.
"Примерно в 08.45 (совпадает с мск) в результате химической реакции произошел взрыв. К сожалению, пятеро наших рабочих погибли. Наша прокуратура изучает этот вопрос. Мы сделаем дополнительные заявления после получения четкой информации", - сообщил губернатор журналистам.
По его словам, в результате взрыва также произошло обрушение, рабочих, оказавшихся под завалами, удалось спасти.
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