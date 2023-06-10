https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877402134.html

Уровень воды в Алешках и Голой Пристани к концу дня упадет, заявили власти

Уровень воды в Алешках и Голой Пристани к концу дня упадет, заявили власти - РИА Новости, 10.06.2023

Уровень воды в Алешках и Голой Пристани к концу дня упадет, заявили власти

Уровень воды к концу дня в Алешках и Голой Пристани Херсонской области упадет еще на метр, это серьезно ускорит спасательную операцию, сообщил глава... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T16:01

2023-06-10T16:01

2023-06-10T16:01

россия

херсонская область

киев

владимир леонтьев (новая каховка)

андрей алексеенко

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

войска рхбз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877212918_0:17:3063:1740_1920x0_80_0_0_93fbcb9ccdc8fc8aba0feb8c6ff83dfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Уровень воды к концу дня в Алешках и Голой Пристани Херсонской области упадет еще на метр, это серьезно ускорит спасательную операцию, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. "К концу дня уровень воды в Алешках и Голой Пристани упадет еще на метр. Это серьезно ускорит спасательную операцию - во многих местах сможем пробиваться к людям на грузовиках, а не только с помощью плавсредств", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале. По его словам, группировка сил МЧС в зоне бедствия увеличена почти до 350 единиц техники. "Усиливаемся как средствами спасения, так и спецтехникой для санобработки, других задач по ликвидации последствий стихии. Силы МЧС приступают к этой работе", - подчеркнул Алексеенко. Кроме того, по его словам, при содействии подразделений РХБЗ Минобороны начинается инженерная разведка территорий, с которых сошла вода. "Для обеззараживания воды и почвы в регион направлены необходимые реагенты", - подчеркнул глава правительства Херсонской области. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/saldo-1877361038.html

https://ria.ru/20230610/podtoplenie-1877349001.html

россия

херсонская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , киев, владимир леонтьев (новая каховка), андрей алексеенко, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, общество