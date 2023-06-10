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МККК готовится оказать помощь пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.06.2023
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01:23 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877340668.html
МККК готовится оказать помощь пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС
МККК готовится оказать помощь пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.06.2023
МККК готовится оказать помощь пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС
Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что готов оказывать гуманитарную помощь населению, пострадавшему от последствий разрушения Каховской ГЭС,... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T01:23
2023-06-10T01:23
россия
международный комитет красного креста (мккк)
разрушение каховской гэс
одесса
донецк
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что готов оказывать гуманитарную помощь населению, пострадавшему от последствий разрушения Каховской ГЭС, следует из заявления организации. "Мы готовы реагировать по обе стороны реки, в частности с оперативных баз в Одессе и Донецке, и мы подтвердили властям наше предложение об оказании чрезвычайной помощи людям, пострадавшим от наводнения, а также о долгосрочной помощи в улучшении доступа к чистой воде", - говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста. В заявлении также отмечается, что организации просит "доставить критически важную помощь в районы, где у нее в настоящее время нет необходимого разрешения для работы". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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россия, международный комитет красного креста (мккк), разрушение каховской гэс, одесса, донецк, в мире
Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК), Разрушение Каховской ГЭС, Одесса, Донецк, В мире
МККК готовится оказать помощь пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС

МККК заявил, что готов оказывать помощь пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что готов оказывать гуманитарную помощь населению, пострадавшему от последствий разрушения Каховской ГЭС, следует из заявления организации.
«
"Мы готовы реагировать по обе стороны реки, в частности с оперативных баз в Одессе и Донецке, и мы подтвердили властям наше предложение об оказании чрезвычайной помощи людям, пострадавшим от наводнения, а также о долгосрочной помощи в улучшении доступа к чистой воде", - говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста.
В заявлении также отмечается, что организации просит "доставить критически важную помощь в районы, где у нее в настоящее время нет необходимого разрешения для работы".
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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РоссияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Разрушение Каховской ГЭСОдессаДонецкВ мире
 
 
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