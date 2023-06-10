МККК готовится оказать помощь пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС
МККК заявил, что готов оказывать помощь пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что готов оказывать гуманитарную помощь населению, пострадавшему от последствий разрушения Каховской ГЭС, следует из заявления организации.
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"Мы готовы реагировать по обе стороны реки, в частности с оперативных баз в Одессе и Донецке, и мы подтвердили властям наше предложение об оказании чрезвычайной помощи людям, пострадавшим от наводнения, а также о долгосрочной помощи в улучшении доступа к чистой воде", - говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста.
В заявлении также отмечается, что организации просит "доставить критически важную помощь в районы, где у нее в настоящее время нет необходимого разрешения для работы".
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.