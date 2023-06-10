https://ria.ru/20230610/zaporozhe-1877364293.html
Рогов рассказал о жителях Запорожья, идущих добровольцами на фронт
Рогов рассказал о жителях Запорожья, идущих добровольцами на фронт - РИА Новости, 10.06.2023
Рогов рассказал о жителях Запорожья, идущих добровольцами на фронт
Жители Запорожской области идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских войск, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:07
2023-06-10T10:07
2023-06-10T10:07
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
запорожье
киев
владимир рогов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845449142_0:162:2288:1449_1920x0_80_0_0_392e90330a02fe29ff46c2f485d97f14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Жители Запорожской области идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских войск, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Жители Запорожской области массово идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских захватчиков", - сказал Рогов. Так, по его словам, на сегодня в российской армии, Росгвардии, группе "Вагнер", батальоне "Судоплатова" и других воинских подразделениях уже сражаются около семи тысяч запорожских добровольцев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230609/medali-1877203074.html
https://ria.ru/20230607/kuchits-1876729512.html
запорожская область
запорожье
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845449142_0:0:2027:1520_1920x0_80_0_0_2ab7cdd929cd1a9cb3b29aa074e68cc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, запорожье, киев, владимир рогов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Запорожье, Киев, Владимир Рогов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Рогов рассказал о жителях Запорожья, идущих добровольцами на фронт
Рогов рассказал, в каких подразделениях сражаются запорожские добровольцы