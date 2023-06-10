https://ria.ru/20230610/zaporozhe-1877364293.html

Рогов рассказал о жителях Запорожья, идущих добровольцами на фронт

Рогов рассказал о жителях Запорожья, идущих добровольцами на фронт - РИА Новости, 10.06.2023

Рогов рассказал о жителях Запорожья, идущих добровольцами на фронт

Жители Запорожской области идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских войск, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T10:07

2023-06-10T10:07

2023-06-10T10:07

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

запорожье

киев

владимир рогов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Жители Запорожской области идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских войск, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Жители Запорожской области массово идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских захватчиков", - сказал Рогов. Так, по его словам, на сегодня в российской армии, Росгвардии, группе "Вагнер", батальоне "Судоплатова" и других воинских подразделениях уже сражаются около семи тысяч запорожских добровольцев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230609/medali-1877203074.html

https://ria.ru/20230607/kuchits-1876729512.html

запорожская область

запорожье

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, запорожская область, запорожье, киев, владимир рогов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)