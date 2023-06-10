Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал о жителях Запорожья, идущих добровольцами на фронт - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/zaporozhe-1877364293.html
Рогов рассказал о жителях Запорожья, идущих добровольцами на фронт
Рогов рассказал о жителях Запорожья, идущих добровольцами на фронт - РИА Новости, 10.06.2023
Рогов рассказал о жителях Запорожья, идущих добровольцами на фронт
Жители Запорожской области идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских войск, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:07
2023-06-10T10:07
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
запорожье
киев
владимир рогов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845449142_0:162:2288:1449_1920x0_80_0_0_392e90330a02fe29ff46c2f485d97f14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Жители Запорожской области идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских войск, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Жители Запорожской области массово идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских захватчиков", - сказал Рогов. Так, по его словам, на сегодня в российской армии, Росгвардии, группе "Вагнер", батальоне "Судоплатова" и других воинских подразделениях уже сражаются около семи тысяч запорожских добровольцев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230609/medali-1877203074.html
https://ria.ru/20230607/kuchits-1876729512.html
запорожская область
запорожье
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845449142_0:0:2027:1520_1920x0_80_0_0_2ab7cdd929cd1a9cb3b29aa074e68cc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, запорожье, киев, владимир рогов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Запорожье, Киев, Владимир Рогов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Рогов рассказал о жителях Запорожья, идущих добровольцами на фронт

Рогов рассказал, в каких подразделениях сражаются запорожские добровольцы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проходят подготовку на полигоне в Запорожской области
Бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проходят подготовку на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проходят подготовку на полигоне в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Жители Запорожской области идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских войск, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Жители Запорожской области массово идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских захватчиков", - сказал Рогов.
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Отличившиеся на Запорожском направлении добровольцы получили первые медали
9 июня, 13:38
Так, по его словам, на сегодня в российской армии, Росгвардии, группе "Вагнер", батальоне "Судоплатова" и других воинских подразделениях уже сражаются около семи тысяч запорожских добровольцев.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Сергей Кучиц - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Зампред правительства Ульяновской области отправится добровольцем на СВО
7 июня, 15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЗапорожьеКиевВладимир РоговФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала