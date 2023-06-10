https://ria.ru/20230610/zaderzhanie-1877391698.html

В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на ребенка на детской площадке

В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на ребенка на детской площадке - РИА Новости, 10.06.2023

В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на ребенка на детской площадке

Мужчина, ударивший девятилетнего мальчика по голове на детской площадке в Краснодаре, задержан по решению суда, сообщили в субботу в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T14:49

2023-06-10T14:49

2023-06-10T14:51

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Мужчина, ударивший девятилетнего мальчика по голове на детской площадке в Краснодаре, задержан по решению суда, сообщили в субботу в СУСК РФ по региону. По данным пресс-службы городского УМВД, инцидент произошел в среду во дворе краснодарской многоэтажки на улице Пономаренко. В правоохранительные органы обратился отец девятилетнего мальчика. Он сообщил, что неизвестный ударил его ребенка по голове на детской площадке. Пострадавшего на скорой помощи доставили в больницу для обследования. В пятницу следователи возбудили в отношении 40-летнего мужчины уголовное дело о хулиганстве (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ). "По ходатайству следователя взят под стражу обвиняемый в нападении на ребенка на детской площадке", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.

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краснодар

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, россия