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В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на ребенка на детской площадке
В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на ребенка на детской площадке - РИА Новости, 10.06.2023
В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на ребенка на детской площадке
Мужчина, ударивший девятилетнего мальчика по голове на детской площадке в Краснодаре, задержан по решению суда, сообщили в субботу в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T14:49
2023-06-10T14:49
2023-06-10T14:51
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Мужчина, ударивший девятилетнего мальчика по голове на детской площадке в Краснодаре, задержан по решению суда, сообщили в субботу в СУСК РФ по региону. По данным пресс-службы городского УМВД, инцидент произошел в среду во дворе краснодарской многоэтажки на улице Пономаренко. В правоохранительные органы обратился отец девятилетнего мальчика. Он сообщил, что неизвестный ударил его ребенка по голове на детской площадке. Пострадавшего на скорой помощи доставили в больницу для обследования. В пятницу следователи возбудили в отношении 40-летнего мужчины уголовное дело о хулиганстве (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ). "По ходатайству следователя взят под стражу обвиняемый в нападении на ребенка на детской площадке", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на ребенка на детской площадке
В Краснодаре задержали мужчину, ударившего мальчика по голове на детской площадке