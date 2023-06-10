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В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на ребенка на детской площадке - РИА Новости, 10.06.2023
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14:49 10.06.2023 (обновлено: 14:51 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/zaderzhanie-1877391698.html
В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на ребенка на детской площадке
В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на ребенка на детской площадке - РИА Новости, 10.06.2023
В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на ребенка на детской площадке
Мужчина, ударивший девятилетнего мальчика по голове на детской площадке в Краснодаре, задержан по решению суда, сообщили в субботу в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T14:49
2023-06-10T14:51
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Мужчина, ударивший девятилетнего мальчика по голове на детской площадке в Краснодаре, задержан по решению суда, сообщили в субботу в СУСК РФ по региону. По данным пресс-службы городского УМВД, инцидент произошел в среду во дворе краснодарской многоэтажки на улице Пономаренко. В правоохранительные органы обратился отец девятилетнего мальчика. Он сообщил, что неизвестный ударил его ребенка по голове на детской площадке. Пострадавшего на скорой помощи доставили в больницу для обследования. В пятницу следователи возбудили в отношении 40-летнего мужчины уголовное дело о хулиганстве (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ). "По ходатайству следователя взят под стражу обвиняемый в нападении на ребенка на детской площадке", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на ребенка на детской площадке

В Краснодаре задержали мужчину, ударившего мальчика по голове на детской площадке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Мужчина, ударивший девятилетнего мальчика по голове на детской площадке в Краснодаре, задержан по решению суда, сообщили в субботу в СУСК РФ по региону.
По данным пресс-службы городского УМВД, инцидент произошел в среду во дворе краснодарской многоэтажки на улице Пономаренко. В правоохранительные органы обратился отец девятилетнего мальчика. Он сообщил, что неизвестный ударил его ребенка по голове на детской площадке. Пострадавшего на скорой помощи доставили в больницу для обследования.
В пятницу следователи возбудили в отношении 40-летнего мужчины уголовное дело о хулиганстве (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).
«
"По ходатайству следователя взят под стражу обвиняемый в нападении на ребенка на детской площадке", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.
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