https://ria.ru/20230610/yoga-1877395444.html

В Москве пройдет международный фестиваль йоги

В Москве пройдет международный фестиваль йоги - РИА Новости, 10.06.2023

В Москве пройдет международный фестиваль йоги

Однодневный международный фестиваль йоги IX Himalaya пройдет в субботу в Москве, говорится в пресс-релизе мероприятия. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T00:10

2023-06-10T00:10

2023-06-10T15:10

москва

музеон

россия

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Однодневный международный фестиваль йоги IX Himalaya пройдет в субботу в Москве, говорится в пресс-релизе мероприятия. Фестиваль будет проходить с 08.00 до 20.00 в парке "Музеон" в субботу. В нем примут участие 75 школ йоги со всей России, которые проведут для посетителей занятия, сеансы медитации и лекции по философии и практике йоги. Занятия адресованы как опытным йогам, так и новичкам. "На фестивале пройдут фестивали fly-йоги (йоги в гамаках) для тех, кто хочет поднять свою практику на новый уровень", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, на фестивале будут оборудованы детская и фотозоны, где желающие смогут запечатлеть позы йоги. Посетителей также ждет культурная программа, включающая индийскую музыку и классический танец. Организаторами мероприятия выступают индийский культурно-национальный центр "Сита", Himalaya Russia, парк искусств "Музеон", центр современной йоги Yogamodern и фонд "Нритья Сабха". Фестиваль пройдет при поддержке департамента культуры и департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

https://ria.ru/20220812/festival-1809077411.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, музеон, россия, общество