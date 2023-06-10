https://ria.ru/20230610/yoga-1877395444.html
В Москве пройдет международный фестиваль йоги
В Москве пройдет международный фестиваль йоги - РИА Новости, 10.06.2023
В Москве пройдет международный фестиваль йоги
Однодневный международный фестиваль йоги IX Himalaya пройдет в субботу в Москве, говорится в пресс-релизе мероприятия. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T00:10
2023-06-10T00:10
2023-06-10T15:10
москва
музеон
россия
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Однодневный международный фестиваль йоги IX Himalaya пройдет в субботу в Москве, говорится в пресс-релизе мероприятия. Фестиваль будет проходить с 08.00 до 20.00 в парке "Музеон" в субботу. В нем примут участие 75 школ йоги со всей России, которые проведут для посетителей занятия, сеансы медитации и лекции по философии и практике йоги. Занятия адресованы как опытным йогам, так и новичкам. "На фестивале пройдут фестивали fly-йоги (йоги в гамаках) для тех, кто хочет поднять свою практику на новый уровень", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, на фестивале будут оборудованы детская и фотозоны, где желающие смогут запечатлеть позы йоги. Посетителей также ждет культурная программа, включающая индийскую музыку и классический танец. Организаторами мероприятия выступают индийский культурно-национальный центр "Сита", Himalaya Russia, парк искусств "Музеон", центр современной йоги Yogamodern и фонд "Нритья Сабха". Фестиваль пройдет при поддержке департамента культуры и департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
https://ria.ru/20220812/festival-1809077411.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, музеон, россия, общество
Москва, Музеон, Россия, Общество
В Москве пройдет международный фестиваль йоги
В Москве в субботу пройдет международный фестиваль йоги IX Himalaya
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Однодневный международный фестиваль йоги IX Himalaya пройдет в субботу в Москве, говорится в пресс-релизе мероприятия.
Фестиваль будет проходить с 08.00 до 20.00 в парке "Музеон
" в субботу. В нем примут участие 75 школ йоги со всей России
, которые проведут для посетителей занятия, сеансы медитации и лекции по философии и практике йоги. Занятия адресованы как опытным йогам, так и новичкам.
«
"На фестивале пройдут фестивали fly-йоги (йоги в гамаках) для тех, кто хочет поднять свою практику на новый уровень", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, на фестивале будут оборудованы детская и фотозоны, где желающие смогут запечатлеть позы йоги. Посетителей также ждет культурная программа, включающая индийскую музыку и классический танец.
Организаторами мероприятия выступают индийский культурно-национальный центр "Сита", Himalaya Russia, парк искусств "Музеон", центр современной йоги Yogamodern и фонд "Нритья Сабха".
Фестиваль пройдет при поддержке департамента культуры и департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
Йога, свадьба, звукотерапия: как проходит фестиваль "День Индии" в Москве