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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 10.06.2023 (обновлено: 02:01 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/vzryvy-1877341153.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 10.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
В Одесской области прогремели взрывы, передает Telegram-канал "Страна.ua". РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T01:57
2023-06-10T02:01
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Одесской области прогремели взрывы, передает Telegram-канал "Страна.ua"."Новые взрывы в Одесской области", — говорится в публикации.В пятницу вечером издание уже сообщало о таких инцидентах в регионе. Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области в 01.38 прозвучала воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
одесская область
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в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

"Страна.ua": в Одесской области сообщают о новых взрывах

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Одесской области прогремели взрывы, передает Telegram-канал "Страна.ua".
«
"Новые взрывы в Одесской области", — говорится в публикации.
В пятницу вечером издание уже сообщало о таких инцидентах в регионе. Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области в 01.38 прозвучала воздушная тревога.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 июня, 17:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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