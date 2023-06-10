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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 10.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

В Одесской области прогремели взрывы, передает Telegram-канал "Страна.ua". РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T01:57

2023-06-10T01:57

2023-06-10T02:01

специальная военная операция на украине

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одесская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Одесской области прогремели взрывы, передает Telegram-канал "Страна.ua"."Новые взрывы в Одесской области", — говорится в публикации.В пятницу вечером издание уже сообщало о таких инцидентах в регионе. Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области в 01.38 прозвучала воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

одесская область

украина

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф