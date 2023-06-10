https://ria.ru/20230610/vystavka-1877425917.html

В Перми открылась выставка военной техники на фестивале "Оружие Победы"

В Перми открылась выставка военной техники на фестивале "Оружие Победы" - РИА Новости, 10.06.2023

В Перми открылась выставка военной техники на фестивале "Оружие Победы"

В Перми в рамках уникального патриотического фестиваля "Оружие Победы" состоялось открытие масштабной экспозиции военной техники, которая производится на... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T18:54

2023-06-10T18:54

2023-06-10T18:54

пермь

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 10 июн – РИА Новости. В Перми в рамках уникального патриотического фестиваля "Оружие Победы" состоялось открытие масштабной экспозиции военной техники, которая производится на региональных предприятиях, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края."Сегодня, 10 июня, в рамках уникального патриотического фестиваля "Оружие Победы" <...> состоялось открытие масштабной экспозиции <...> на выставке представлено более 400 экспонатов. Среди них крупногабаритная техника, в том числе РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", корпусная гаубица-пушка МЛ-20, дивизионная гаубица М-30, корпусная пушка А-19, миномет 120-мм, миномет 240-мм, пушка 130-мм М-46", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, фестиваль "Оружие Победы" – это флагманское событие к 300-летию Перми, которое отмечается в 2023 году. Оно расскажет жителям и гостям города о наследии пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Фактический старт фестиваля состоялся на военном параде ко Дню Победы в Перми во время прохождения механизированной колонны исторической и современной военной техники пермского производства.На открытии выставки губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что на протяжении всей своей истории Пермский край был территорией, где производится оружие для армии, а столица региона Пермь начиналась и развивалась как город-завод."Благодарю наших земляков, которые сейчас трудятся на заводах, и тех, кто защищает нашу Родину в ходе СВО. Спасибо тем людям и предприятиям, которые участвовали в создании выставки "Оружие Победы". Она очень важна, особенно для младшего поколения. Экспозиция ярко подтверждает, что мы по праву гордимся своей историей, позволяет увидеть все величие нашего прошлого и настоящего. Уверен, каждый посетитель сделает для себя много открытий на выставке и по достоинству оценит наш проект!" – подчеркнул Махонин.Как обратила внимание директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, большинство экспонатов выставки доступны для просмотра широкому зрителю впервые, так как они были вывезены из музейных хранений, корпоративных и научных экспозиций. Некоторые навсегда утерянные экспонаты прошлых веков восстановлены в виде копий в масштабе 1:1.Часть выставки посвящена выдающимся конструкторам военной техники и вооружения, добавляют в пресс-службе губернатора. В рамках экспозиции "Гениальные генеральные" для посетителей создана галерея с именами, историями и достижениями тех, кто двигал российскую науку и формировал вокруг себя коллективы единомышленников для решения сверхсложных задач в военное и послевоенное время. Помимо этого, на выставке презентована продукция военного и гражданского назначения, оборудование, документы, плакаты и т.д. Для всех желающих экспозиция будет доступна до 20 октября.По информации пресс-службы губернатора, в ходе открытия выставки состоялся концерт "Вера в Победу", организованный совместно с Пермской епархией. Кроме того, на площадке перед Заводом им. Шпагина был установлен памятный знак "Пермь – город трудовой доблести". Он представляет собой образ железного знамени оборонной промышленности региона."Помимо экспозиции на Заводе им. Шпагина в рамках фестиваля "Оружие Победы" запланированы и другие мероприятия. Например, зрителям будет представлен одноактный балет по первой части знаменитой "Ленинградской симфонии" Дмитрия Шостаковича, созданной в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде. В день присвоения Перми почетного звания "Город трудовой доблести" состоится концерт группы "Любэ". Кроме того, частью фестиваля станет авиашоу "Крылья Пармы" с участием авиационной группы высшего пилотажа "Русь", – заключили в пресс-службе губернатора Пермского края.

https://ria.ru/20230525/raketa-1874025020.html

https://ria.ru/20230519/forum-1872894536.html

https://ria.ru/20230406/aviastroenie-1863506186.html

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пермский край

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пермь, пермский край, дмитрий махонин