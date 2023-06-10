https://ria.ru/20230610/vunstorf-1877414544.html

Перед авиабазой в Германии вышли около 300 протестующих против учений НАТО

Перед авиабазой в Германии вышли около 300 протестующих против учений НАТО - РИА Новости, 10.06.2023

Перед авиабазой в Германии вышли около 300 протестующих против учений НАТО

Около 300 человек вышли в субботу на протест перед авиабазой Вунсторф близ Ганновера против учений НАТО Air Defender, сообщил немецкий новостной портал NDR. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T17:33

2023-06-10T17:33

2023-06-10T17:34

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германия

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ганновер

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БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Около 300 человек вышли в субботу на протест перед авиабазой Вунсторф близ Ганновера против учений НАТО Air Defender, сообщил немецкий новостной портал NDR. "Перед авиабазой собралось около 300 человек со всей северной Германии", - сообщило издание со ссылкой на данные полиции. Уточняется, что протестующие выступают против учений НАТО Air Defender. К акции призвали несколько организаций, выступающих за мир. По данным издания, участники протеста несли плакаты с символами мира, были также антинатовские лозунги. Демонстранты требовали, в частности, чтобы правительство Германии призвало к немедленному прекращению огня в конфликте на Украине. По их мнению, предстоящие учения - это совершенно неверный сигнал, который может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. Сообщается, что в них примут участие десять тысяч военнослужащих и задействуют 250 самолетов из 25 стран. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что учения повлияют на авиасообщение, пообещав сделать все для минимизации эффекта.

https://ria.ru/20230610/unichtozhenie-1877406774.html

германия

ганновер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, нато, ганновер