Перед авиабазой в Германии вышли около 300 протестующих против учений НАТО
Перед авиабазой Вунсторф в Германии вышли около 300 протестующих против учений НАТО
© Фото : Public domainАвиабаза Вунсторф в Германии
© Фото : Public domain
Авиабаза Вунсторф в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Около 300 человек вышли в субботу на протест перед авиабазой Вунсторф близ Ганновера против учений НАТО Air Defender, сообщил немецкий новостной портал NDR.
"Перед авиабазой собралось около 300 человек со всей северной Германии", - сообщило издание со ссылкой на данные полиции.
Уточняется, что протестующие выступают против учений НАТО Air Defender. К акции призвали несколько организаций, выступающих за мир.
По данным издания, участники протеста несли плакаты с символами мира, были также антинатовские лозунги. Демонстранты требовали, в частности, чтобы правительство Германии призвало к немедленному прекращению огня в конфликте на Украине. По их мнению, предстоящие учения - это совершенно неверный сигнал, который может привести к дальнейшей эскалации конфликта.
Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. Сообщается, что в них примут участие десять тысяч военнослужащих и задействуют 250 самолетов из 25 стран. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что учения повлияют на авиасообщение, пообещав сделать все для минимизации эффекта.