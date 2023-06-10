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В России подешевели водонагреватели, выяснили аналитики - РИА Новости, 10.06.2023
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08:43 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/vodonagrevateli-1877356088.html
В России подешевели водонагреватели, выяснили аналитики
В России подешевели водонагреватели, выяснили аналитики - РИА Новости, 10.06.2023
В России подешевели водонагреватели, выяснили аналитики
Россияне в мае по сравнению с маем прошлого года стали отдавать предпочтение более доступным моделям приборов, позволяющих нагреть воду: средний чек покупки... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T08:43
2023-06-10T08:43
россия
экономика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россияне в мае по сравнению с маем прошлого года стали отдавать предпочтение более доступным моделям приборов, позволяющих нагреть воду: средний чек покупки проточных водонагревателей снизился на 9%, до 8 970 рублей, а накопительных (бойлеров) - на 11%, до 12 610 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД". "Средний чек покупки проточных водонагревателей составил 8 970 рублей, что на 9% ниже, чем в прошлом году. Число покупок при этом выросло на 51%. По накопительным водонагревателям (бойлерам) он достиг 12 610 рублей, снизившись на 11%. Число покупок выросло на 16%. Таким образом, россияне перешли на более экономные варианты приборов", - показало сравнение данных за май этого и прошлого года. Эксперты отмечают, что росту продаж поспособствовали потребности дачников. В топе покупок были электрические проточные водонагреватели и бойлеры, ориентированные прежде всего на использование в загородных домах. "Очевидно, что для многих дачное проживание или летний отдых стали актуальнее из-за роста цен на авиаперелеты и отельные варианты отпуска. Во многом благодаря этому россияне, имеющие и покупающие дачи, стремятся обустроить себе комфортный быт, включая бесперебойное обеспечение горячей водой вне города", - говорят эксперты.
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россия, экономика
Россия, Экономика
В России подешевели водонагреватели, выяснили аналитики

"Чек Индекс": водонагреватели в России подешевели на девять-одиннадцать процентов за год

© Pixabay / Lisaphotos195Ванная комната
Ванная комната - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Pixabay / Lisaphotos195
Ванная комната. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россияне в мае по сравнению с маем прошлого года стали отдавать предпочтение более доступным моделям приборов, позволяющих нагреть воду: средний чек покупки проточных водонагревателей снизился на 9%, до 8 970 рублей, а накопительных (бойлеров) - на 11%, до 12 610 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
"Средний чек покупки проточных водонагревателей составил 8 970 рублей, что на 9% ниже, чем в прошлом году. Число покупок при этом выросло на 51%. По накопительным водонагревателям (бойлерам) он достиг 12 610 рублей, снизившись на 11%. Число покупок выросло на 16%. Таким образом, россияне перешли на более экономные варианты приборов", - показало сравнение данных за май этого и прошлого года.
Эксперты отмечают, что росту продаж поспособствовали потребности дачников. В топе покупок были электрические проточные водонагреватели и бойлеры, ориентированные прежде всего на использование в загородных домах.
"Очевидно, что для многих дачное проживание или летний отдых стали актуальнее из-за роста цен на авиаперелеты и отельные варианты отпуска. Во многом благодаря этому россияне, имеющие и покупающие дачи, стремятся обустроить себе комфортный быт, включая бесперебойное обеспечение горячей водой вне города", - говорят эксперты.
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