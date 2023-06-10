https://ria.ru/20230610/voda-1877360561.html

Власти рассказали о ситуации в подтопленной Новой Каховке

Власти рассказали о ситуации в подтопленной Новой Каховке - РИА Новости, 10.06.2023

Власти рассказали о ситуации в подтопленной Новой Каховке

Днепр вернется в свое русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T09:41

2023-06-10T09:41

2023-06-10T15:15

новая каховка

происшествия

владимир сальдо

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

россия

херсонская область

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Днепр вернется в свое русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.При этом он сослался на предварительные расчеты гидрологов. Кроме того, глава области рассказал, что в Новой Каховке уровень воды опустился до отметки в семь метров, снизившись за сутки на три метра."Началась откачка воды и уборка мусора с улиц", —добавил Сальдо.По словам главы области, на утро 10 июня с затопленных территорий эвакуировали уже более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС, начался нерегулируемый сброс воды. По предварительным данным, погибли пять человек.Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230609/oon-1877321674.html

https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html

новая каховка

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новая каховка, происшествия, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, россия, херсонская область