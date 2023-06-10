https://ria.ru/20230610/voda-1877360561.html
Власти рассказали о ситуации в подтопленной Новой Каховке
Власти рассказали о ситуации в подтопленной Новой Каховке - РИА Новости, 10.06.2023
Власти рассказали о ситуации в подтопленной Новой Каховке
Днепр вернется в свое русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:41
2023-06-10T09:41
2023-06-10T15:15
новая каховка
происшествия
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
россия
херсонская область
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Днепр вернется в свое русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.При этом он сослался на предварительные расчеты гидрологов. Кроме того, глава области рассказал, что в Новой Каховке уровень воды опустился до отметки в семь метров, снизившись за сутки на три метра."Началась откачка воды и уборка мусора с улиц", —добавил Сальдо.По словам главы области, на утро 10 июня с затопленных территорий эвакуировали уже более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС, начался нерегулируемый сброс воды. По предварительным данным, погибли пять человек.Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230609/oon-1877321674.html
https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, происшествия, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, россия, херсонская область
Новая Каховка, Происшествия, Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Песков, Россия, Херсонская область
Власти рассказали о ситуации в подтопленной Новой Каховке
Врио губернатора Сальдо: Днепр 16 июня вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Днепр вернется в свое русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram
.
При этом он сослался на предварительные расчеты гидрологов.
Кроме того, глава области рассказал, что в Новой Каховке уровень воды опустился до отметки в семь метров, снизившись за сутки на три метра.
"Началась откачка воды и уборка мусора с улиц", —добавил Сальдо.
У ООН нет доступа в часть пострадавшей от разрушения Каховской ГЭС зоны
По словам главы области, на утро 10 июня с затопленных территорий эвакуировали уже более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.
В ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС, начался нерегулируемый сброс воды. По предварительным данным, погибли пять человек.
Как подчеркнул Владимир Путин
, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
"Ночуем в лодке". Что началось после подрыва Каховской ГЭС