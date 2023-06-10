Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали о ситуации в подтопленной Новой Каховке - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 10.06.2023 (обновлено: 15:15 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/voda-1877360561.html
Власти рассказали о ситуации в подтопленной Новой Каховке
Власти рассказали о ситуации в подтопленной Новой Каховке - РИА Новости, 10.06.2023
Власти рассказали о ситуации в подтопленной Новой Каховке
Днепр вернется в свое русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:41
2023-06-10T15:15
новая каховка
происшествия
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
россия
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877190222_0:391:2945:2048_1920x0_80_0_0_a5b00da30e798bfdedf2d0450fa962e2.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Днепр вернется в свое русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.При этом он сослался на предварительные расчеты гидрологов. Кроме того, глава области рассказал, что в Новой Каховке уровень воды опустился до отметки в семь метров, снизившись за сутки на три метра."Началась откачка воды и уборка мусора с улиц", —добавил Сальдо.По словам главы области, на утро 10 июня с затопленных территорий эвакуировали уже более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС, начался нерегулируемый сброс воды. По предварительным данным, погибли пять человек.Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230609/oon-1877321674.html
https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html
новая каховка
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877190222_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_6784644643d1c3ebb139940fdca61f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, происшествия, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, россия, херсонская область
Новая Каховка, Происшествия, Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Песков, Россия, Херсонская область
Власти рассказали о ситуации в подтопленной Новой Каховке

Врио губернатора Сальдо: Днепр 16 июня вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСпасатель МЧС
Спасатель МЧС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Спасатель МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Днепр вернется в свое русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.
При этом он сослался на предварительные расчеты гидрологов.
Кроме того, глава области рассказал, что в Новой Каховке уровень воды опустился до отметки в семь метров, снизившись за сутки на три метра.
"Началась откачка воды и уборка мусора с улиц", —добавил Сальдо.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
У ООН нет доступа в часть пострадавшей от разрушения Каховской ГЭС зоны
9 июня, 20:29
По словам главы области, на утро 10 июня с затопленных территорий эвакуировали уже более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.
В ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС, начался нерегулируемый сброс воды. По предварительным данным, погибли пять человек.
Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Местный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
"Ночуем в лодке". Что началось после подрыва Каховской ГЭС
Вчера, 08:00
 
Новая КаховкаПроисшествияВладимир СальдоСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковРоссияХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала