Биография Сергея Урсуляка
Российский режиссер и сценарист Сергей Владимирович Урсуляк родился 10 июня 1958 года в Петропавловске-Камчатском в семье военнослужащего.
В 1979 году окончил актерское отделение Театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина (мастерская Евгения Симонова), в 1993 году – Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Мотыля).
В 1979-1981 годах – артист Ленинградского театра миниатюр под руководством А.И. Райкина, с 1981 года – Государственного театра миниатюр под руководством А.И. Райкина в Москве. В 1987 году театр получил название "Сатирикон", Урсуляк оставался в труппе до 1991 года. Играл роль Чацкого в "Горе от ума" Александра Грибоедова, участвовал в спектаклях "Что наша жизнь?.." Аркадия Арканова, "Лица" Михаила Мишина, "Геркулес и Авгиевы конюшни" Фридриха Дюрренматта.
Как кинорежиссер Сергей Урсуляк дебютировал в 1993 году фильмом "Русский рэгтайм".
Выступил режиссером фильмов и сериалов "Летние люди" (1995), "Сочинение ко Дню Победы" (1998), "Неудача Пуаро" (2002), "Долгое прощание" (2004), "Ликвидация" (2007), "Исаев" (2009), "Жизнь и судьба" (2012), "Тихий Дон" (2015), "Ненастье" (2018), "Одесский пароход" (2019), "Праведник" (2022) и др.
Сергей Урсуляк был сценаристом собственных фильмов "Летние люди" (1995), "Неудача Пуаро" (2002), "Долгое прощание" (2004), "Тихий Дон" (2015) и др.
Режиссер трудился на телевидении. С 1995 по 1996 год он работал над телепрограммой "Я и моя собака", с 1999 по 2000 год был режиссером документального цикла "Новейшая история" на канале НТВ. Был ведущим программы "Пестрая лента" (2002, 2003-2005).
В 1994 году был удостоен Премии Москвы.
Дважды удостоен премии ФСБ России (2008, 2009).
Женат на народной артистке РФ Лике Нифонтовой.
Две дочери: Александра Урсуляк – актриса московского Театра имени Пушкина, Дарья Урсуляк – актриса театра и кино.
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