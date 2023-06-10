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Биография Сергея Урсуляка - РИА Новости, 10.06.2023
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01:27 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/ursulyak-1876892400.html
Биография Сергея Урсуляка
Биография Сергея Урсуляка - РИА Новости, 10.06.2023
Биография Сергея Урсуляка
Российский режиссер и сценарист Сергей Владимирович Урсуляк родился 10 июня 1958 года в Петропавловске-Камчатском в семье военнослужащего. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T01:27
2023-06-10T01:27
справки
сергей урсуляк
петропавловск-камчатский
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Российский режиссер и сценарист Сергей Владимирович Урсуляк родился 10 июня 1958 года в Петропавловске-Камчатском в семье военнослужащего. В 1979 году окончил актерское отделение Театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина (мастерская Евгения Симонова), в 1993 году – Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Мотыля). В 1979-1981 годах – артист Ленинградского театра миниатюр под руководством А.И. Райкина, с 1981 года – Государственного театра миниатюр под руководством А.И. Райкина в Москве. В 1987 году театр получил название "Сатирикон", Урсуляк оставался в труппе до 1991 года. Играл роль Чацкого в "Горе от ума" Александра Грибоедова, участвовал в спектаклях "Что наша жизнь?.." Аркадия Арканова, "Лица" Михаила Мишина, "Геркулес и Авгиевы конюшни" Фридриха Дюрренматта.Как кинорежиссер Сергей Урсуляк дебютировал в 1993 году фильмом "Русский рэгтайм".Выступил режиссером фильмов и сериалов "Летние люди" (1995), "Сочинение ко Дню Победы" (1998), "Неудача Пуаро" (2002), "Долгое прощание" (2004), "Ликвидация" (2007), "Исаев" (2009), "Жизнь и судьба" (2012), "Тихий Дон" (2015), "Ненастье" (2018), "Одесский пароход" (2019), "Праведник" (2022) и др.Сергей Урсуляк был сценаристом собственных фильмов "Летние люди" (1995), "Неудача Пуаро" (2002), "Долгое прощание" (2004), "Тихий Дон" (2015) и др. Режиссер трудился на телевидении. С 1995 по 1996 год он работал над телепрограммой "Я и моя собака", с 1999 по 2000 год был режиссером документального цикла "Новейшая история" на канале НТВ. Был ведущим программы "Пестрая лента" (2002, 2003-2005). Сергей Урсуляк – лауреат премии правительства РФ в области культуры (2015), Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2016).В 1994 году был удостоен Премии Москвы. Творчество Сергея Урсуляка было отмечено премиями "Ника" (2008, 2013) "Золотой орел" (2008, 2010, 2016, 2019, 2020), "Золотой овен" (1995), "ТЭФИ" (1998), Ассоциации продюсеров кино и телевидения (2015) и др.Дважды удостоен премии ФСБ России (2008, 2009).Женат на народной артистке РФ Лике Нифонтовой.Две дочери: Александра Урсуляк – актриса московского Театра имени Пушкина, Дарья Урсуляк – актриса театра и кино. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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7 495 645-6601
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справки, сергей урсуляк, петропавловск-камчатский
Справки, Сергей Урсуляк, Петропавловск-Камчатский

Биография Сергея Урсуляка

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкКинорежиссер Сергей Урсуляк
Кинорежиссер Сергей Урсуляк - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Российский режиссер и сценарист Сергей Владимирович Урсуляк родился 10 июня 1958 года в Петропавловске-Камчатском в семье военнослужащего.
В 1979 году окончил актерское отделение Театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина (мастерская Евгения Симонова), в 1993 году – Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Мотыля).
В 1979-1981 годах – артист Ленинградского театра миниатюр под руководством А.И. Райкина, с 1981 года – Государственного театра миниатюр под руководством А.И. Райкина в Москве. В 1987 году театр получил название "Сатирикон", Урсуляк оставался в труппе до 1991 года. Играл роль Чацкого в "Горе от ума" Александра Грибоедова, участвовал в спектаклях "Что наша жизнь?.." Аркадия Арканова, "Лица" Михаила Мишина, "Геркулес и Авгиевы конюшни" Фридриха Дюрренматта.
Как кинорежиссер Сергей Урсуляк дебютировал в 1993 году фильмом "Русский рэгтайм".
Выступил режиссером фильмов и сериалов "Летние люди" (1995), "Сочинение ко Дню Победы" (1998), "Неудача Пуаро" (2002), "Долгое прощание" (2004), "Ликвидация" (2007), "Исаев" (2009), "Жизнь и судьба" (2012), "Тихий Дон" (2015), "Ненастье" (2018), "Одесский пароход" (2019), "Праведник" (2022) и др.
Сергей Урсуляк был сценаристом собственных фильмов "Летние люди" (1995), "Неудача Пуаро" (2002), "Долгое прощание" (2004), "Тихий Дон" (2015) и др.
Режиссер трудился на телевидении. С 1995 по 1996 год он работал над телепрограммой "Я и моя собака", с 1999 по 2000 год был режиссером документального цикла "Новейшая история" на канале НТВ. Был ведущим программы "Пестрая лента" (2002, 2003-2005).
Сергей Урсуляк – лауреат премии правительства РФ в области культуры (2015), Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2016).
В 1994 году был удостоен Премии Москвы.
Творчество Сергея Урсуляка было отмечено премиями "Ника" (2008, 2013) "Золотой орел" (2008, 2010, 2016, 2019, 2020), "Золотой овен" (1995), "ТЭФИ" (1998), Ассоциации продюсеров кино и телевидения (2015) и др.
Дважды удостоен премии ФСБ России (2008, 2009).
Женат на народной артистке РФ Лике Нифонтовой.
Две дочери: Александра Урсуляк – актриса московского Театра имени Пушкина, Дарья Урсуляк – актриса театра и кино.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСергей УрсулякПетропавловск-Камчатский
 
 
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