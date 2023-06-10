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Посол Киева в Берлине оценил потери Украины от разрушения ГЭС - РИА Новости, 10.06.2023
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11:26 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/ukraina-1877371445.html
Посол Киева в Берлине оценил потери Украины от разрушения ГЭС
Посол Киева в Берлине оценил потери Украины от разрушения ГЭС - РИА Новости, 10.06.2023
Посол Киева в Берлине оценил потери Украины от разрушения ГЭС
Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил газете Berliner Morgenpost, что на восстановление страны после разрушения Каховской ГЭС в этом году понадобится... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T11:26
2023-06-10T11:26
в мире
украина
россия
киев
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
владимир путин
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БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил газете Berliner Morgenpost, что на восстановление страны после разрушения Каховской ГЭС в этом году понадобится более 14,1 миллиарда долларов, общий ущерб можно будет оценить после схода воды. По его словам, украинская сторона ожидает миллиардного ущерба для людей, окружающей среды и сельского хозяйства. "Стоимость быстрого восстановления Украины только в этом году составит 14,1 миллиарда долларов", - сказал Макеев. По его словам, из этой суммы 3,3 миллиарда долларов уже выделены из бюджета Украины. Посол уточнил, что должны быть восстановлены города, инфраструктура и целые отрасли промышленности. Он отметил, что украинское сельское хозяйство, в особенности зерновая отрасль, оказалось под угрозой огромного ущерба из-за наводнения. Также серьезными станут потери для рыболовства, заявил он. При этом Макеев отметил, что общий ущерб будет известен после того, как сойдет вода. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230609/ges-1877213042.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Посол Киева в Берлине оценил потери Украины от разрушения ГЭС

Посол Украины в ФРГ Макеев: на восстановление после ЧП на ГЭС надо 14,1 миллиарда долларов

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил газете Berliner Morgenpost, что на восстановление страны после разрушения Каховской ГЭС в этом году понадобится более 14,1 миллиарда долларов, общий ущерб можно будет оценить после схода воды.
По его словам, украинская сторона ожидает миллиардного ущерба для людей, окружающей среды и сельского хозяйства. "Стоимость быстрого восстановления Украины только в этом году составит 14,1 миллиарда долларов", - сказал Макеев.
Центр Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
США и Украина виноваты в разрушении Каховской ГЭС, пишут СМИ
9 июня, 14:06
По его словам, из этой суммы 3,3 миллиарда долларов уже выделены из бюджета Украины. Посол уточнил, что должны быть восстановлены города, инфраструктура и целые отрасли промышленности. Он отметил, что украинское сельское хозяйство, в особенности зерновая отрасль, оказалось под угрозой огромного ущерба из-за наводнения.
Также серьезными станут потери для рыболовства, заявил он. При этом Макеев отметил, что общий ущерб будет известен после того, как сойдет вода.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
На заседании комиссии НАТО — Украина обсудили ЧП на Каховской ГЭС
8 июня, 23:05
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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