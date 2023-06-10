https://ria.ru/20230610/ukraina-1877371445.html

Посол Киева в Берлине оценил потери Украины от разрушения ГЭС

Посол Киева в Берлине оценил потери Украины от разрушения ГЭС - РИА Новости, 10.06.2023

Посол Киева в Берлине оценил потери Украины от разрушения ГЭС

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил газете Berliner Morgenpost, что на восстановление страны после разрушения Каховской ГЭС в этом году понадобится... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T11:26

2023-06-10T11:26

2023-06-10T11:26

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БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил газете Berliner Morgenpost, что на восстановление страны после разрушения Каховской ГЭС в этом году понадобится более 14,1 миллиарда долларов, общий ущерб можно будет оценить после схода воды. По его словам, украинская сторона ожидает миллиардного ущерба для людей, окружающей среды и сельского хозяйства. "Стоимость быстрого восстановления Украины только в этом году составит 14,1 миллиарда долларов", - сказал Макеев. По его словам, из этой суммы 3,3 миллиарда долларов уже выделены из бюджета Украины. Посол уточнил, что должны быть восстановлены города, инфраструктура и целые отрасли промышленности. Он отметил, что украинское сельское хозяйство, в особенности зерновая отрасль, оказалось под угрозой огромного ущерба из-за наводнения. Также серьезными станут потери для рыболовства, заявил он. При этом Макеев отметил, что общий ущерб будет известен после того, как сойдет вода. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230609/ges-1877213042.html

https://ria.ru/20230608/pomosch-1877103349.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)