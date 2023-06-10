Рейтинг@Mail.ru
На Украине выявили новые схемы незаконного выезда уклонистов за границу - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/uklonisty-1877376892.html
На Украине выявили новые схемы незаконного выезда уклонистов за границу
На Украине выявили новые схемы незаконного выезда уклонистов за границу - РИА Новости, 10.06.2023
На Украине выявили новые схемы незаконного выезда уклонистов за границу
Украинские правоохранители раскрыли восемь новых схем нелегального выезда военнообязанных за границу, задержаны 15 организаторов незаконной деятельности,... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T12:37
2023-06-10T12:37
в мире
украина
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли восемь новых схем нелегального выезда военнообязанных за границу, задержаны 15 организаторов незаконной деятельности, сообщает в субботу служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале. "Служба безопасности системно разоблачает каналы незаконной переправки за границу граждан призывного возраста. В ходе комплексных мероприятий в нескольких областях Украины ликвидировано 8 новых схем, и задержаны 15 организаторов нелегальных "трафиков"", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве отметили, что стоимость таких услуг составляла максимум 12 тысяч долларов. Организаторы "трафиков" обещали клиентам вывезти их за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Так, в Киеве, сообщает СБУ, разоблачили адвоката, предлагавшего фиктивные документы "непригодности к военной службе по состоянию здоровья". В Ивано-Франковской области задержали двух местных жителей, которые вывозили уклонистов через Карпаты. К примеру, во Львовской области области удалось нейтрализовать деятельность двух каналов "незаконной миграции". К организации первого – причастный руководитель группы одного из местных добровольческих формирований. Другую схему наладили два жителя областного центра, которые за деньги "устраивали" своих клиентов водителями международных рейсов. Другие схемы переправки уклонистов разоблачили в Закарпатской области. Продолжаются расследования по привлечению виновных к ответственности, заявляет СБУ. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230525/prigovory-1874228043.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, служба безопасности украины
В мире, Украина, Служба безопасности Украины
На Украине выявили новые схемы незаконного выезда уклонистов за границу

СБ Украины заявила о ликвидации восьми новых схем незаконного выезда уклонистов за границу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли восемь новых схем нелегального выезда военнообязанных за границу, задержаны 15 организаторов незаконной деятельности, сообщает в субботу служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале.
"Служба безопасности системно разоблачает каналы незаконной переправки за границу граждан призывного возраста. В ходе комплексных мероприятий в нескольких областях Украины ликвидировано 8 новых схем, и задержаны 15 организаторов нелегальных "трафиков"", - говорится в сообщении СБУ.
В ведомстве отметили, что стоимость таких услуг составляла максимум 12 тысяч долларов. Организаторы "трафиков" обещали клиентам вывезти их за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.
Так, в Киеве, сообщает СБУ, разоблачили адвоката, предлагавшего фиктивные документы "непригодности к военной службе по состоянию здоровья". В Ивано-Франковской области задержали двух местных жителей, которые вывозили уклонистов через Карпаты. К примеру, во Львовской области области удалось нейтрализовать деятельность двух каналов "незаконной миграции". К организации первого – причастный руководитель группы одного из местных добровольческих формирований. Другую схему наладили два жителя областного центра, которые за деньги "устраивали" своих клиентов водителями международных рейсов.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
СМИ: на Украине за месяц вынесли сто приговоров за уклонение от мобилизации
25 мая, 23:59
Другие схемы переправки уклонистов разоблачили в Закарпатской области. Продолжаются расследования по привлечению виновных к ответственности, заявляет СБУ.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
 
В миреУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала