На Украине выявили новые схемы незаконного выезда уклонистов за границу
СБ Украины заявила о ликвидации восьми новых схем незаконного выезда уклонистов за границу
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли восемь новых схем нелегального выезда военнообязанных за границу, задержаны 15 организаторов незаконной деятельности, сообщает в субботу служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале.
"Служба безопасности системно разоблачает каналы незаконной переправки за границу граждан призывного возраста. В ходе комплексных мероприятий в нескольких областях Украины ликвидировано 8 новых схем, и задержаны 15 организаторов нелегальных "трафиков"", - говорится в сообщении СБУ.
В ведомстве отметили, что стоимость таких услуг составляла максимум 12 тысяч долларов. Организаторы "трафиков" обещали клиентам вывезти их за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.
Так, в Киеве, сообщает СБУ, разоблачили адвоката, предлагавшего фиктивные документы "непригодности к военной службе по состоянию здоровья". В Ивано-Франковской области задержали двух местных жителей, которые вывозили уклонистов через Карпаты. К примеру, во Львовской области области удалось нейтрализовать деятельность двух каналов "незаконной миграции". К организации первого – причастный руководитель группы одного из местных добровольческих формирований. Другую схему наладили два жителя областного центра, которые за деньги "устраивали" своих клиентов водителями международных рейсов.
Другие схемы переправки уклонистов разоблачили в Закарпатской области. Продолжаются расследования по привлечению виновных к ответственности, заявляет СБУ.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.