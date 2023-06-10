https://ria.ru/20230610/uklonisty-1877376892.html

На Украине выявили новые схемы незаконного выезда уклонистов за границу

На Украине выявили новые схемы незаконного выезда уклонистов за границу - РИА Новости, 10.06.2023

На Украине выявили новые схемы незаконного выезда уклонистов за границу

Украинские правоохранители раскрыли восемь новых схем нелегального выезда военнообязанных за границу, задержаны 15 организаторов незаконной деятельности,... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T12:37

2023-06-10T12:37

2023-06-10T12:37

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли восемь новых схем нелегального выезда военнообязанных за границу, задержаны 15 организаторов незаконной деятельности, сообщает в субботу служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале. "Служба безопасности системно разоблачает каналы незаконной переправки за границу граждан призывного возраста. В ходе комплексных мероприятий в нескольких областях Украины ликвидировано 8 новых схем, и задержаны 15 организаторов нелегальных "трафиков"", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве отметили, что стоимость таких услуг составляла максимум 12 тысяч долларов. Организаторы "трафиков" обещали клиентам вывезти их за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Так, в Киеве, сообщает СБУ, разоблачили адвоката, предлагавшего фиктивные документы "непригодности к военной службе по состоянию здоровья". В Ивано-Франковской области задержали двух местных жителей, которые вывозили уклонистов через Карпаты. К примеру, во Львовской области области удалось нейтрализовать деятельность двух каналов "незаконной миграции". К организации первого – причастный руководитель группы одного из местных добровольческих формирований. Другую схему наладили два жителя областного центра, которые за деньги "устраивали" своих клиентов водителями международных рейсов. Другие схемы переправки уклонистов разоблачили в Закарпатской области. Продолжаются расследования по привлечению виновных к ответственности, заявляет СБУ. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230525/prigovory-1874228043.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, служба безопасности украины