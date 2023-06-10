https://ria.ru/20230610/ufa-1877368498.html

Следователи назвали причину пожара на складе ГСМ в Уфе

Следователи назвали причину пожара на складе ГСМ в Уфе - РИА Новости, 10.06.2023

Следователи назвали причину пожара на складе ГСМ в Уфе

Пожар на складе ГСМ в районе железнодорожной станции Уфы произошёл из-за нарушения правил промышленной безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T10:53

2023-06-10T10:53

2023-06-10T10:53

происшествия

уфа

республика башкортостан

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УФА, 10 июн - РИА Новости. Пожар на складе ГСМ в районе железнодорожной станции Уфы произошёл из-за нарушения правил промышленной безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Вечером в пятницу на территории железнодорожной станции Уфы загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Один человек получил ожоги, он в тяжёлом состоянии госпитализирован в ожоговый центр. Была объявлена ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров, полной ликвидации пожара ещё не объявляли. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", информирует башкирский следком. "По версии следствия, на опасном производственном объекте вследствие несоблюдения неустановленным лицом правил промышленной безопасности и охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов, связанных с хранением и использованием легковоспламеняющихся веществ в резервуарах, произошло их возгорание. В результате возгорания работник объекта получил телесные повреждения в виде ожогов тела различной степени", - говорится в сообщении. Специалисты ведомства допрашивают работников объекта и очевидцев происшествия, добавили в СУСК РФ по Башкирии.

https://ria.ru/20230610/pozhar-1877342167.html

уфа

республика башкортостан

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, уфа, республика башкортостан