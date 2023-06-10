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Следователи назвали причину пожара на складе ГСМ в Уфе - РИА Новости, 10.06.2023
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10:53 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/ufa-1877368498.html
Следователи назвали причину пожара на складе ГСМ в Уфе
Следователи назвали причину пожара на складе ГСМ в Уфе - РИА Новости, 10.06.2023
Следователи назвали причину пожара на складе ГСМ в Уфе
Пожар на складе ГСМ в районе железнодорожной станции Уфы произошёл из-за нарушения правил промышленной безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:53
2023-06-10T10:53
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 10 июн - РИА Новости. Пожар на складе ГСМ в районе железнодорожной станции Уфы произошёл из-за нарушения правил промышленной безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Вечером в пятницу на территории железнодорожной станции Уфы загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Один человек получил ожоги, он в тяжёлом состоянии госпитализирован в ожоговый центр. Была объявлена ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров, полной ликвидации пожара ещё не объявляли. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", информирует башкирский следком. "По версии следствия, на опасном производственном объекте вследствие несоблюдения неустановленным лицом правил промышленной безопасности и охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов, связанных с хранением и использованием легковоспламеняющихся веществ в резервуарах, произошло их возгорание. В результате возгорания работник объекта получил телесные повреждения в виде ожогов тела различной степени", - говорится в сообщении. Специалисты ведомства допрашивают работников объекта и очевидцев происшествия, добавили в СУСК РФ по Башкирии.
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происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
Следователи назвали причину пожара на складе ГСМ в Уфе

СК: пожар на складе ГСМ в Уфе произошел из-за нарушения правил безопасности

© РИА Новости / Светлана Садыкова | Перейти в медиабанкАвтомобиль пожарной службы МЧС РФ неподалеку от места пожара на складе с горюче-смазочными материалами ООО "Уфа-Хим"
Автомобиль пожарной службы МЧС РФ неподалеку от места пожара на складе с горюче-смазочными материалами ООО Уфа-Хим - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Светлана Садыкова
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Автомобиль пожарной службы МЧС РФ неподалеку от места пожара на складе с горюче-смазочными материалами ООО "Уфа-Хим"
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УФА, 10 июн - РИА Новости. Пожар на складе ГСМ в районе железнодорожной станции Уфы произошёл из-за нарушения правил промышленной безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
Вечером в пятницу на территории железнодорожной станции Уфы загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Один человек получил ожоги, он в тяжёлом состоянии госпитализирован в ожоговый центр. Была объявлена ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров, полной ликвидации пожара ещё не объявляли.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", информирует башкирский следком.
"По версии следствия, на опасном производственном объекте вследствие несоблюдения неустановленным лицом правил промышленной безопасности и охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов, связанных с хранением и использованием легковоспламеняющихся веществ в резервуарах, произошло их возгорание. В результате возгорания работник объекта получил телесные повреждения в виде ожогов тела различной степени", - говорится в сообщении.
Специалисты ведомства допрашивают работников объекта и очевидцев происшествия, добавили в СУСК РФ по Башкирии.
Пожарный расчет - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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ПроисшествияУфаРеспублика Башкортостан
 
 
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