https://ria.ru/20230610/ucheniya-1877438152.html

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота - РИА Новости, 10.06.2023

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота

Противодиверсионные учения Черноморского флота РФ со стрельбой проводятся в субботу вечером в Севастополе, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T21:04

2023-06-10T21:04

2023-06-10T21:04

безопасность

севастополь

михаил развожаев

черноморский флот вмф россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Противодиверсионные учения Черноморского флота РФ со стрельбой проводятся в субботу вечером в Севастополе, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. "Ориентировочно до 21.00 на Северном молу и в Камышовой бухте флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - сообщил Развожаев. Он добавил, что в Севастополе все спокойно.

https://ria.ru/20230606/panika-1876529095.html

севастополь

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безопасность, севастополь, михаил развожаев, черноморский флот вмф россии