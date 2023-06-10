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Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота - РИА Новости, 10.06.2023
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота
Противодиверсионные учения Черноморского флота РФ со стрельбой проводятся в субботу вечером в Севастополе, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T21:04
2023-06-10T21:04
2023-06-10T21:04
безопасность
севастополь
михаил развожаев
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Противодиверсионные учения Черноморского флота РФ со стрельбой проводятся в субботу вечером в Севастополе, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. "Ориентировочно до 21.00 на Северном молу и в Камышовой бухте флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - сообщил Развожаев. Он добавил, что в Севастополе все спокойно.
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безопасность, севастополь, михаил развожаев, черноморский флот вмф россии
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Черноморский флот ВМФ России
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях флота
Губернатор Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях флота в Севастополе