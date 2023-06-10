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Тупак Шакур посмертно получил звезду на Аллее славы - РИА Новости, 10.06.2023
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Шоубиз
 
02:31 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/tupak-1877175772.html
Тупак Шакур посмертно получил звезду на Аллее славы
Тупак Шакур посмертно получил звезду на Аллее славы - РИА Новости, 10.06.2023
Тупак Шакур посмертно получил звезду на Аллее славы
Хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде посмертно, сообщает HypeBeast. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T02:31
2023-06-10T02:31
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде посмертно, сообщает HypeBeast. На торжественной церемонии присутствовали близкие и поклонники музыканта. Звезду принимала сестра покойного рэпера Сет Шакур. "Сегодняшнее открытие звезды Тупака не только воздает должное его вкладу в индустрию развлечений, но и красноречиво говорит о его длительном влиянии, даже спустя 25 лет", – рассказала родственница артиста. Она также призналась, что рэпер мечтал о звезде на Аллее славы еще при жизни. Тупак Шакур был одним из самых влиятельных музыкантов в своем жанре. Его последний альбом All Eyez on Me стал одним из самых продаваемых в США. Журнал Rolling Stone включил артиста в список "100 величайших исполнителей всех времен". Шакур трагически погиб в 1996 году в результате огнестрельных ранений в возрасте 25 лет. Его убийцы до сих пор не найдены.
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знаменитости, голливуд, сша, рэп, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, Голливуд, США, рэп, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Тупак Шакур посмертно получил звезду на Аллее славы

Хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур посмертно получил звезду на Аллее славы в Голливуде

© AP Photo / Todd PlittРэппер Тупак Шакур рядом с Radio City Music Hall в Нью-Йорке, 4 сентября 1996
Рэппер Тупак Шакур рядом с Radio City Music Hall в Нью-Йорке, 4 сентября 1996 - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Todd Plitt
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде посмертно, сообщает HypeBeast.
На торжественной церемонии присутствовали близкие и поклонники музыканта. Звезду принимала сестра покойного рэпера Сет Шакур.
«
"Сегодняшнее открытие звезды Тупака не только воздает должное его вкладу в индустрию развлечений, но и красноречиво говорит о его длительном влиянии, даже спустя 25 лет", – рассказала родственница артиста.
Она также призналась, что рэпер мечтал о звезде на Аллее славы еще при жизни.
Тупак Шакур был одним из самых влиятельных музыкантов в своем жанре. Его последний альбом All Eyez on Me стал одним из самых продаваемых в США. Журнал Rolling Stone включил артиста в список "100 величайших исполнителей всех времен".
Шакур трагически погиб в 1996 году в результате огнестрельных ранений в возрасте 25 лет. Его убийцы до сих пор не найдены.
Участники группы Red Hot Chili Peppers во время церемонии открытия звезды группы на Аллее славы в Голливуде в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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