https://ria.ru/20230610/tupak-1877175772.html
Тупак Шакур посмертно получил звезду на Аллее славы
Тупак Шакур посмертно получил звезду на Аллее славы - РИА Новости, 10.06.2023
Тупак Шакур посмертно получил звезду на Аллее славы
Хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде посмертно, сообщает HypeBeast. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T02:31
2023-06-10T02:31
2023-06-10T02:31
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде посмертно, сообщает HypeBeast. На торжественной церемонии присутствовали близкие и поклонники музыканта. Звезду принимала сестра покойного рэпера Сет Шакур. "Сегодняшнее открытие звезды Тупака не только воздает должное его вкладу в индустрию развлечений, но и красноречиво говорит о его длительном влиянии, даже спустя 25 лет", – рассказала родственница артиста. Она также призналась, что рэпер мечтал о звезде на Аллее славы еще при жизни. Тупак Шакур был одним из самых влиятельных музыкантов в своем жанре. Его последний альбом All Eyez on Me стал одним из самых продаваемых в США. Журнал Rolling Stone включил артиста в список "100 величайших исполнителей всех времен". Шакур трагически погиб в 1996 году в результате огнестрельных ранений в возрасте 25 лет. Его убийцы до сих пор не найдены.
https://ria.ru/20220401/redhotchilipeppers-1781238722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, голливуд, сша, рэп, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, Голливуд, США, рэп, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Тупак Шакур посмертно получил звезду на Аллее славы
Хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур посмертно получил звезду на Аллее славы в Голливуде