Тупак Шакур посмертно получил звезду на Аллее славы

Хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде посмертно, сообщает HypeBeast. РИА Новости, 10.06.2023

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде посмертно, сообщает HypeBeast. На торжественной церемонии присутствовали близкие и поклонники музыканта. Звезду принимала сестра покойного рэпера Сет Шакур. "Сегодняшнее открытие звезды Тупака не только воздает должное его вкладу в индустрию развлечений, но и красноречиво говорит о его длительном влиянии, даже спустя 25 лет", – рассказала родственница артиста. Она также призналась, что рэпер мечтал о звезде на Аллее славы еще при жизни. Тупак Шакур был одним из самых влиятельных музыкантов в своем жанре. Его последний альбом All Eyez on Me стал одним из самых продаваемых в США. Журнал Rolling Stone включил артиста в список "100 величайших исполнителей всех времен". Шакур трагически погиб в 1996 году в результате огнестрельных ранений в возрасте 25 лет. Его убийцы до сих пор не найдены.

Александра Липатова

Александра Липатова

