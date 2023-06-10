https://ria.ru/20230610/tserkov-1877433932.html

Сотрудники СК осмотрели место обстрела храма в Донецке

Сотрудники СК осмотрели место обстрела храма в Донецке - РИА Новости, 10.06.2023

Сотрудники СК осмотрели место обстрела храма в Донецке

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации выехали на место обстрела и зафиксировали разрушения на территории храма Равноапостольного Великого князя РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T20:12

2023-06-10T20:12

2023-06-10T20:12

специальная военная операция на украине

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

донецк

куйбышевский район

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации выехали на место обстрела и зафиксировали разрушения на территории храма Равноапостольного Великого князя Владимира по улице Зуевской в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "Сотрудники Следственного комитета производят осмотр последствий обстрела в Куйбышевском районе города Донецка. В результате осмотра обнаружены фрагменты от снаряда, предположительно, натовского образца. Они будут направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. В результате обстрела пострадавших нет", - сообщил сотрудник СК РФ. Повреждено здание храма Великого князя Владимира. Ущерб нанесен остеклению, а также фасаду здания. Но и фасад, и остекление подлежат восстановлению. Около здания обнаружена воронка диаметром около 30 сантиметров и глубиной более 2 метров. Взрывной волной были выбиты окна в близлежащих строениях. Рядом с воронкой обнаружено множество острых осколков боеприпаса. Часть из них не реагируют на магнит и сделаны из, предположительно, облегченного сплава с применением современных технологий.

https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1874753997.html

донецк

куйбышевский район

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), донецк, куйбышевский район, вооруженные силы украины