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Сотрудники СК осмотрели место обстрела храма в Донецке
Сотрудники СК осмотрели место обстрела храма в Донецке - РИА Новости, 10.06.2023
Сотрудники СК осмотрели место обстрела храма в Донецке
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации выехали на место обстрела и зафиксировали разрушения на территории храма Равноапостольного Великого князя РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T20:12
2023-06-10T20:12
2023-06-10T20:12
специальная военная операция на украине
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
донецк
куйбышевский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации выехали на место обстрела и зафиксировали разрушения на территории храма Равноапостольного Великого князя Владимира по улице Зуевской в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "Сотрудники Следственного комитета производят осмотр последствий обстрела в Куйбышевском районе города Донецка. В результате осмотра обнаружены фрагменты от снаряда, предположительно, натовского образца. Они будут направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. В результате обстрела пострадавших нет", - сообщил сотрудник СК РФ. Повреждено здание храма Великого князя Владимира. Ущерб нанесен остеклению, а также фасаду здания. Но и фасад, и остекление подлежат восстановлению. Около здания обнаружена воронка диаметром около 30 сантиметров и глубиной более 2 метров. Взрывной волной были выбиты окна в близлежащих строениях. Рядом с воронкой обнаружено множество острых осколков боеприпаса. Часть из них не реагируют на магнит и сделаны из, предположительно, облегченного сплава с применением современных технологий.
https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1874753997.html
донецк
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), донецк, куйбышевский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Донецк, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины
Сотрудники СК осмотрели место обстрела храма в Донецке
Сотрудники СК осмотрели место обстрела храма Великого князя Владимира в Донецке