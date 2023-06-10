https://ria.ru/20230610/trevoga-1877348111.html

В Одесской области объявили воздушную тревогу

В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.06.2023

В Одесской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в субботу утром в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T05:42

2023-06-10T05:42

2023-06-10T05:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в субботу утром в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревога в Одесской области звучала в пятницу вечером и в ночь на субботу, позже ее отменили. Кроме того, местные СМИ сообщали о взрывах в Одессе и области. По данным ведомства, сигнал тревоги в Одесской области прозвучал в 5.24 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230609/ukraina-1877293533.html

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украина

одесса

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