https://ria.ru/20230610/tramp-1877345216.html

Прокуратура США обвинила Трампа в неположенном хранении документов

Прокуратура США обвинила Трампа в неположенном хранении документов - РИА Новости, 10.06.2023

Прокуратура США обвинила Трампа в неположенном хранении документов

Прокуратура США утверждает, что экс-президент Дональд Трамп хранил информацию, касающуюся военных возможностей, планов и уязвимостей страны и ее союзников, в не РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T04:00

2023-06-10T04:00

2023-06-10T10:14

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

федеральное бюро расследований сша

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Прокуратура США утверждает, что экс-президент Дональд Трамп хранил информацию, касающуюся военных возможностей, планов и уязвимостей страны и ее союзников, в не приспособленной для этого частной резиденции, где бывали десятки тысяч гостей, а в двух случаях сам раскрыл государственные тайны посторонним."Несанкционированное раскрытие этих секретных документов способно поставить под угрозу национальную безопасность США, международные отношения, безопасность американских военных, людские источники и жизнеспособность чувствительных методов сбора разведывательной информации", — сказано в обвинительном заключении. Прокуратура утверждает, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал "план нападения <...>, подготовленный для него Министерством обороны" на встрече с "писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности". В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, имеющую отношение к военной операции". Трампу, который настаивает на своей невиновности, предъявили 37 пунктов обвинения с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы. Тридцать один пункт обвинения касается "умышленного удержания информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в десять лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками. Трампа вызвали явиться в федеральный суд Майами во вторник, где, как ожидается, состоится формальная процедура зачтения ему обвинений с возможностью дать на них ответ. Также ему определят меру пресечения и график дальнейших слушаний.Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей" клуба и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов". Трамп называет уголовное дело вмешательством в предстоящие президентские выборы, в которых он намерен участвовать, и напоминает, что секретные документы также обнаружили в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, которому пока обвинения не предъявили.

https://ria.ru/20230609/obvineniya-1877337422.html

https://ria.ru/20230609/trump-1877324537.html

https://ria.ru/20230609/tramp-1877316059.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, федеральное бюро расследований сша, арест трампа