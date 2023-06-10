https://ria.ru/20230610/tramp-1877345216.html
Прокуратура США обвинила Трампа в неположенном хранении документов
Прокуратура США обвинила Трампа в неположенном хранении документов - РИА Новости, 10.06.2023
Прокуратура США обвинила Трампа в неположенном хранении документов
Прокуратура США утверждает, что экс-президент Дональд Трамп хранил информацию, касающуюся военных возможностей, планов и уязвимостей страны и ее союзников, в не РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T04:00
2023-06-10T04:00
2023-06-10T10:14
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Прокуратура США утверждает, что экс-президент Дональд Трамп хранил информацию, касающуюся военных возможностей, планов и уязвимостей страны и ее союзников, в не приспособленной для этого частной резиденции, где бывали десятки тысяч гостей, а в двух случаях сам раскрыл государственные тайны посторонним."Несанкционированное раскрытие этих секретных документов способно поставить под угрозу национальную безопасность США, международные отношения, безопасность американских военных, людские источники и жизнеспособность чувствительных методов сбора разведывательной информации", — сказано в обвинительном заключении. Прокуратура утверждает, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал "план нападения <...>, подготовленный для него Министерством обороны" на встрече с "писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности". В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, имеющую отношение к военной операции". Трампу, который настаивает на своей невиновности, предъявили 37 пунктов обвинения с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы. Тридцать один пункт обвинения касается "умышленного удержания информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в десять лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками. Трампа вызвали явиться в федеральный суд Майами во вторник, где, как ожидается, состоится формальная процедура зачтения ему обвинений с возможностью дать на них ответ. Также ему определят меру пресечения и график дальнейших слушаний.Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей" клуба и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов". Трамп называет уголовное дело вмешательством в предстоящие президентские выборы, в которых он намерен участвовать, и напоминает, что секретные документы также обнаружили в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, которому пока обвинения не предъявили.
https://ria.ru/20230609/obvineniya-1877337422.html
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https://ria.ru/20230609/tramp-1877316059.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, федеральное бюро расследований сша, арест трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Федеральное бюро расследований США, Арест Трампа
Прокуратура США обвинила Трампа в неположенном хранении документов
Прокуратура США: Трамп хранил военные и ядерные тайны в пределах досягаемости тысяч людей
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Прокуратура США утверждает, что экс-президент Дональд Трамп хранил информацию, касающуюся военных возможностей, планов и уязвимостей страны и ее союзников, в не приспособленной для этого частной резиденции, где бывали десятки тысяч гостей, а в двух случаях сам раскрыл государственные тайны посторонним.
«
"Несанкционированное раскрытие этих секретных документов способно поставить под угрозу национальную безопасность США, международные отношения, безопасность американских военных, людские источники и жизнеспособность чувствительных методов сбора разведывательной информации", — сказано в обвинительном заключении.
Прокуратура утверждает, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал "план нападения <...>, подготовленный для него Министерством обороны" на встрече с "писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности". В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, имеющую отношение к военной операции".
Трампу, который настаивает на своей невиновности, предъявили 37 пунктов обвинения с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы.
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Тридцать один пункт обвинения касается "умышленного удержания информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в десять лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками.
Трампа вызвали явиться в федеральный суд Майами
во вторник, где, как ожидается, состоится формальная процедура зачтения ему обвинений с возможностью дать на них ответ. Также ему определят меру пресечения и график дальнейших слушаний.
Белый дом не стал комментировать обвинения Трампа по делу о документах
Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР
обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида
. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей" клуба и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов".
Трамп называет уголовное дело вмешательством в предстоящие президентские выборы, в которых он намерен участвовать, и напоминает, что секретные документы также обнаружили в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена
, которому пока обвинения не предъявили.
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