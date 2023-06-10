https://ria.ru/20230610/terakt-1877354756.html

СМИ: в ФРГ расследуют ситуацию с арендой яхты для атак на "Северные потоки"

СМИ: в ФРГ расследуют ситуацию с арендой яхты для атак на "Северные потоки" - РИА Новости, 10.06.2023

СМИ: в ФРГ расследуют ситуацию с арендой яхты для атак на "Северные потоки"

Следователи ФРГ выясняют, почему связываемую с терактами на "Северных потоках" яхту арендовало туристическое агентство из "сети украинских подставных компаний", РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T08:28

2023-06-10T08:28

2023-06-10T10:54

в мире

берлин (город)

сша

сеймур херш

джо байден

северный поток

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следователи ФРГ выясняют, почему связываемую с терактами на "Северных потоках" яхту арендовало туристическое агентство из "сети украинских подставных компаний", сообщила газета The Wall Street Journal. "Немецкие следователи говорят, что они также выясняют, почему яхта была арендована с помощью базирующегося в Варшаве туристического агентства, которое, по-видимому, является частью сети украинских подставных компаний, подозреваемых в связях с украинской разведкой", — говорится в сообщении WSJ. Кроме того, репортер The Wall Street Journal посетил юридический адрес туристического агентства в ветхом офисном здании в Варшаве. В офисе никого не было, и никакие вывески не указывали на существование турагентства. Как говорится в статье, немецкие следователи изучают доказательства, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках". Эта страна, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года. Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре сообщало, что, по мнению немецких следователей, для подрыва газопроводов "Северный поток" использовали фигурировавшую в сообщениях СМИ яхту "Андромеда". До этого Der Spiegel в рамках того же материала отмечал, что следователи обнаружили метаданные аренды яхты, которые ведут на Украину. Несколько месяцев назад издание назвало модель и курс следования "Андромеды". Порт приписки яхты — Бреге на острове Рюген. Der Spiegel сообщал, что 15-метровую яхту модели Bavaria Cruiser 50 арендовали неизвестные через чартерную фирму острова Рюген. По данным СМИ, "Андромеду" брала в аренду варшавская компания Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух украинцев. При этом в 2020-м на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Один из них, как утверждается, был румынским, выданным на имя Стефана Марку. Согласно расследованию европейских СМИ, человек, представившийся хозяевам "Андромеды" как Стефан Марку, может быть 26-летним украинцем, о нем известно немецким органам безопасности. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230607/gazoprovody-1876738485.html

https://ria.ru/20230608/diversiya-1876949382.html

https://ria.ru/20230606/ataka-1876572599.html

берлин (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город), сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2