https://ria.ru/20230610/tankisty-1877401630.html

В Лондоне сообщили о завершении обучения украинских танкистов в Британии

В Лондоне сообщили о завершении обучения украинских танкистов в Британии - РИА Новости, 10.06.2023

В Лондоне сообщили о завершении обучения украинских танкистов в Британии

Украинские танкисты завершили обучение в Великобритании и вернулись на Украину, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:58

2023-06-10T15:58

2023-06-10T16:01

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские танкисты завершили обучение в Великобритании и вернулись на Украину, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter. "Украинские танковые экипажи завершили обучение в Великобритании", - рассказали в ведомстве. Также утверждается, что украинские военные уже вернулись в страну для участия в боевых действиях.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230608/shvetsiya-1877061219.html

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в мире, украина, нато, великобритания