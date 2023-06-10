https://ria.ru/20230610/tanki-1877416191.html
Минобороны показало видео с уничтожением украинских танков дронами
Минобороны показало видео с уничтожением украинских танков дронами - РИА Новости, 10.06.2023
Минобороны показало видео с уничтожением украинских танков дронами
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танков украинских войск ударными дронами на Запорожском направлении. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T17:40
2023-06-10T17:40
2023-06-10T17:58
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танков украинских войск ударными дронами на Запорожском направлении. Российское военное ведомство опубликовало кадры уничтожения танков украинских войск операторами ударных беспилотников на запорожском направлении. "Танки ВСУ, выдвигающиеся под прикрытием лесополосы, были выявлены российскими операторами БПЛА и уничтожены ударными дронами", - говорится в описании к видео.
https://ria.ru/20230511/ukraina-1871086127.html
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Кадры уничтожения украинских танков на Запорожском направлении
Кадры уничтожения украинских танков операторами ударных беспилотников на запорожском направлении
2023-06-10T17:40
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Запорожская область
Минобороны показало видео с уничтожением украинских танков дронами
Минобороны показало видео уничтожения украинских танков дронами на Запорожском направлении