https://ria.ru/20230610/tanki-1877416191.html

Минобороны показало видео с уничтожением украинских танков дронами

Минобороны показало видео с уничтожением украинских танков дронами - РИА Новости, 10.06.2023

Минобороны показало видео с уничтожением украинских танков дронами

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танков украинских войск ударными дронами на Запорожском направлении. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T17:40

2023-06-10T17:40

2023-06-10T17:58

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танков украинских войск ударными дронами на Запорожском направлении. Российское военное ведомство опубликовало кадры уничтожения танков украинских войск операторами ударных беспилотников на запорожском направлении. "Танки ВСУ, выдвигающиеся под прикрытием лесополосы, были выявлены российскими операторами БПЛА и уничтожены ударными дронами", - говорится в описании к видео.

https://ria.ru/20230511/ukraina-1871086127.html

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Кадры уничтожения украинских танков на Запорожском направлении Кадры уничтожения украинских танков операторами ударных беспилотников на запорожском направлении 2023-06-10T17:40 true PT0M52S

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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, запорожская область