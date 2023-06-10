Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео с уничтожением украинских танков дронами - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 10.06.2023 (обновлено: 17:58 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/tanki-1877416191.html
Минобороны показало видео с уничтожением украинских танков дронами
Минобороны показало видео с уничтожением украинских танков дронами - РИА Новости, 10.06.2023
Минобороны показало видео с уничтожением украинских танков дронами
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танков украинских войск ударными дронами на Запорожском направлении. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T17:40
2023-06-10T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877420314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_585543a882e94425ed0d95a3adef37a9.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танков украинских войск ударными дронами на Запорожском направлении. Российское военное ведомство опубликовало кадры уничтожения танков украинских войск операторами ударных беспилотников на запорожском направлении. "Танки ВСУ, выдвигающиеся под прикрытием лесополосы, были выявлены российскими операторами БПЛА и уничтожены ударными дронами", - говорится в описании к видео.
https://ria.ru/20230511/ukraina-1871086127.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения украинских танков на Запорожском направлении
Кадры уничтожения украинских танков операторами ударных беспилотников на запорожском направлении
2023-06-10T17:40
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877420314_169:0:1609:1080_1920x0_80_0_0_ce6d2109f5e7bba1a983ed3ece183641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Запорожская область
Минобороны показало видео с уничтожением украинских танков дронами

Минобороны показало видео уничтожения украинских танков дронами на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танков украинских войск ударными дронами на Запорожском направлении.
Российское военное ведомство опубликовало кадры уничтожения танков украинских войск операторами ударных беспилотников на запорожском направлении.
"Танки ВСУ, выдвигающиеся под прикрытием лесополосы, были выявлены российскими операторами БПЛА и уничтожены ударными дронами", - говорится в описании к видео.
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В Донецке рассказали об уничтожении поставляемой Киеву техники
11 мая, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала