https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1874753997.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.06.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.06.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T17:14

2023-06-10T17:14

2023-06-10T18:04

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 июня 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили все попытки наступательных действий ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артёмовск. Нанесено поражение живой силе и технике противника на Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях.Параллельно ликвидированы 93 артиллерийских расчета, 122 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов, два штаба управления. Средства ПВО сбили истребитель МиГ-29, две крылатые ракеты Storm Shadow, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, восемь беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 441 самолет, 238 вертолетов, 4563 беспилотника, 424 зенитных ракетных комплекса, 1122 реактивные системы залпового огня, 9841 танк и другие бронемашины, 5071 орудие полевой артиллерии и 10856 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика