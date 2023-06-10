https://ria.ru/20230610/sobaka-1877428313.html

Спасенных спустя 40 дней после авиакатастрофы детей помогла найти собака

Спасенных спустя 40 дней после авиакатастрофы детей помогла найти собака - РИА Новости, 10.06.2023

Спасенных спустя 40 дней после авиакатастрофы детей помогла найти собака

Бельгийская овчарка Уилсон помогла найти детей, которые провели 40 дней в колумбийских джунглях после авиакатастрофы, рассказал в интервью BluRadio участник... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T19:20

2023-06-10T19:20

2023-06-10T20:43

в мире

колумбия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн — РИА Новости. Бельгийская овчарка Уилсон помогла найти детей, которые провели 40 дней в колумбийских джунглях после авиакатастрофы, рассказал в интервью BluRadio участник поисков Карлос Вильегас. Он уточнил, что для установления местонахождения пропавших задействовали несколько собак. По словам спасателя, поиски шли тяжело: люди каждый день рисковали встретиться с различными животными и ядовитыми растениями, а также постоянно промокали с головы до ног. Кроме того, они могли столкнуться с участниками вооруженных группировок, действующих в Колумбии. Собак отправляли в заросли, куда человек не мог пройти. Уилсона послали в одно из таких мест, его потеряли из виду. Спустя время собака появилась перед людьми на расстоянии 30-40 метров. "Да, он стал (ключевой фигурой в поиске. — Прим. ред.). Он смотрел на нас, как будто что-то хотел сказать, а затем снова скрылся в джунглях", — подчеркнул мужчина.Таким образом, считает спасатель, Уилсон дал участникам поиска "подсказку". По предварительным данным, собака нашла детей и какое-то время была вместе с ними. Но когда спасатели обнаружили малышей, Уилсона с ними уже не было. Он пропал. "Наш девиз: павшего товарища никогда не бросают на поле боя. Операция "Надежда" (так назвали кампанию по поиску детей. — Прим. ред.) продолжается, мы ищем нашего пса Уилсона, который в своем рвении найти детей потерялся", — говорится в сообщении вооруженных сил в Twitter.Накануне в джунглях нашли четверых детей из семьи коренных народов, младшему из которых всего год. Они были пассажирами разбившегося в мае самолета и провели в джунглях 40 дней.Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых — несовершеннолетние, не оказалось ни в салоне, ни в окрестностях. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.

https://ria.ru/20230610/bogota-1877367359.html

https://ria.ru/20230213/spasateli-1851812774.html

колумбия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, колумбия