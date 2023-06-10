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Экс-глава МИД Румынии высказался о сокращении дипмиссии России в Бухаресте - РИА Новости, 11.06.2023
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21:30 10.06.2023 (обновлено: 00:01 11.06.2023)
https://ria.ru/20230610/severin-1877439483.html
Экс-глава МИД Румынии высказался о сокращении дипмиссии России в Бухаресте
Экс-глава МИД Румынии высказался о сокращении дипмиссии России в Бухаресте - РИА Новости, 11.06.2023
Экс-глава МИД Румынии высказался о сокращении дипмиссии России в Бухаресте
Экс-министр иностранных дел Румынии Адриан Северин считает, что Бухарест нанес Москве "рискованное оскорбление", заявив о необходимости сократить число... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-10T21:30
2023-06-11T00:01
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КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Румынии Адриан Северин считает, что Бухарест нанес Москве "рискованное оскорбление", заявив о необходимости сократить число сотрудников и дипломатов в посольстве России. Ранее МИД Румынии уведомил посла РФ Валерия Кузьмина, что в течение 30 дней страну должны покинуть более 50 сотрудников российского диппредставительства. По решению румынских властей, РФ должна сократить 51 сотрудника. Речь идет о 21 дипломате, а также о 30 работниках технико-административного персонала, фактически в стране должны остаться 11 дипломатов и 29 сотрудников. "Это решение, которое является чем-то большим, чем преступление (убийство может быть совершено и непреднамеренно). Это ошибка (виновный факт — небрежность, безрассудство или откровенная провокация) с долгосрочными последствиями, исключительно негативными для лица, принимающего решение. Мы имеем дело с бесполезным и рискованным оскорблением соседнему и мощному государству, с которым (по крайней мере, официально) не находимся (пока) в состоянии войны", — написал Северин в своей статье в издании Cotidianul ("Ежедневник"). Он подчеркнул, что Россия всегда уважала международное право, а официальный Бухарест поступает недобросовестно в угоду интересам западных стран. Северин убежден, что "не все, что законно, является и справедливым", учитывая, что диспропорция в персонале посольства США в Румынии и Румынии в США огромная, но Бухарест на это закрывает глаза. "Несправедливо навязывать сокращение персонала посольства, уважающего международное право, на территории Румынии и оставлять его нетронутым в гораздо большей диспропорции с персоналом румынских посольств в государствах, нарушающих международное право в отношениях с Румынией", — подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20230608/rumyniya-1877023552.html
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в мире, румыния, россия
В мире, Румыния, Россия
Экс-глава МИД Румынии высказался о сокращении дипмиссии России в Бухаресте

Экс-глава МИД Румынии Северин: Бухарест нанес Москве оскорбление, сократив штат дипмиссии

© iStock.com / Nanci SantosБухарест, Румыния
Бухарест, Румыния - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© iStock.com / Nanci Santos
Бухарест, Румыния. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Румынии Адриан Северин считает, что Бухарест нанес Москве "рискованное оскорбление", заявив о необходимости сократить число сотрудников и дипломатов в посольстве России.
Ранее МИД Румынии уведомил посла РФ Валерия Кузьмина, что в течение 30 дней страну должны покинуть более 50 сотрудников российского диппредставительства. По решению румынских властей, РФ должна сократить 51 сотрудника. Речь идет о 21 дипломате, а также о 30 работниках технико-административного персонала, фактически в стране должны остаться 11 дипломатов и 29 сотрудников.
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"Это решение, которое является чем-то большим, чем преступление (убийство может быть совершено и непреднамеренно). Это ошибка (виновный факт — небрежность, безрассудство или откровенная провокация) с долгосрочными последствиями, исключительно негативными для лица, принимающего решение. Мы имеем дело с бесполезным и рискованным оскорблением соседнему и мощному государству, с которым (по крайней мере, официально) не находимся (пока) в состоянии войны", — написал Северин в своей статье в издании Cotidianul ("Ежедневник").
Он подчеркнул, что Россия всегда уважала международное право, а официальный Бухарест поступает недобросовестно в угоду интересам западных стран. Северин убежден, что "не все, что законно, является и справедливым", учитывая, что диспропорция в персонале посольства США в Румынии и Румынии в США огромная, но Бухарест на это закрывает глаза.
"Несправедливо навязывать сокращение персонала посольства, уважающего международное право, на территории Румынии и оставлять его нетронутым в гораздо большей диспропорции с персоналом румынских посольств в государствах, нарушающих международное право в отношениях с Румынией", — подчеркнул дипломат.
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