https://ria.ru/20230610/severin-1877439483.html

Экс-глава МИД Румынии высказался о сокращении дипмиссии России в Бухаресте

Экс-глава МИД Румынии высказался о сокращении дипмиссии России в Бухаресте - РИА Новости, 11.06.2023

Экс-глава МИД Румынии высказался о сокращении дипмиссии России в Бухаресте

Экс-министр иностранных дел Румынии Адриан Северин считает, что Бухарест нанес Москве "рискованное оскорбление", заявив о необходимости сократить число... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-10T21:30

2023-06-10T21:30

2023-06-11T00:01

в мире

румыния

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861191999_0:303:3072:2030_1920x0_80_0_0_403313a1579c42590a567cdb9a8fcfa2.jpg

КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Румынии Адриан Северин считает, что Бухарест нанес Москве "рискованное оскорбление", заявив о необходимости сократить число сотрудников и дипломатов в посольстве России. Ранее МИД Румынии уведомил посла РФ Валерия Кузьмина, что в течение 30 дней страну должны покинуть более 50 сотрудников российского диппредставительства. По решению румынских властей, РФ должна сократить 51 сотрудника. Речь идет о 21 дипломате, а также о 30 работниках технико-административного персонала, фактически в стране должны остаться 11 дипломатов и 29 сотрудников. "Это решение, которое является чем-то большим, чем преступление (убийство может быть совершено и непреднамеренно). Это ошибка (виновный факт — небрежность, безрассудство или откровенная провокация) с долгосрочными последствиями, исключительно негативными для лица, принимающего решение. Мы имеем дело с бесполезным и рискованным оскорблением соседнему и мощному государству, с которым (по крайней мере, официально) не находимся (пока) в состоянии войны", — написал Северин в своей статье в издании Cotidianul ("Ежедневник"). Он подчеркнул, что Россия всегда уважала международное право, а официальный Бухарест поступает недобросовестно в угоду интересам западных стран. Северин убежден, что "не все, что законно, является и справедливым", учитывая, что диспропорция в персонале посольства США в Румынии и Румынии в США огромная, но Бухарест на это закрывает глаза. "Несправедливо навязывать сокращение персонала посольства, уважающего международное право, на территории Румынии и оставлять его нетронутым в гораздо большей диспропорции с персоналом румынских посольств в государствах, нарушающих международное право в отношениях с Румынией", — подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20230608/rumyniya-1877023552.html

https://ria.ru/20230421/tsentr-1866932110.html

румыния

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, россия