https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html
Запад "сломал" друга России. Украина получила новый источник силы
Запад "сломал" друга России. Украина получила новый источник силы - РИА Новости, 10.06.2023
Запад "сломал" друга России. Украина получила новый источник силы
В Сербии решили уточнить свой подход к российско-украинскому конфликту. Если раньше там остерегались поддерживать одну из сторон, то теперь президент Александр... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T08:00
2023-06-10T08:00
2023-06-10T19:37
в мире
белград (город)
россия
украина
александр вучич
милорад додик
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Михаил Катков. В Сербии решили уточнить свой подход к российско-украинскому конфликту. Если раньше там остерегались поддерживать одну из сторон, то теперь президент Александр Вучич ясно дал понять: в этом вопросе Белграду с Москвой не по пути. Что тому послужило причиной — в материале РИА Новости."Русская рулетка"Вучич не против того, чтобы сербское оружие через посредников попадало на Украину. Он сказал об этом в интервью Financial Times. И пояснил: тут нет альтернативы, поскольку нельзя останавливать оборонную промышленность и уходить с рынка вооружений. Кроме того, Белград балансирует "на натянутом канате" между Москвой и Западом.Вучич также напомнил, что Сербия поддержала все антироссийские резолюции и не помогает Москве обходить международные санкции, хотя сама к ним не присоединилась.Обычно он общался с Путиным не реже одного раза в три месяца, и вот уже год не выходил с ним на связь. "Раньше такого никогда не было", — подчеркнул президент.Источники Financial Times среди западных дипломатов связали эти высказывания с тем, что США и Евросоюз поддержали Белград в недавнем обострении конфликта в Косово. Сам Вучич пояснил, что просто "не считает себя дураком".Кнут и пряникО поставках сербского оружия на Украину стало известно в апреле из утечки секретных документов Пентагона. Там отмечалось, что в Белграде это прекрасно знали. Последовало опровержение. Вучич даже выразил готовность выкупать оружие у производителей, чтобы исключить бесконтрольную торговлю с Киевом.Что касается косовского обострения, то в НАТО, с одной стороны, раскритиковали сербов, не признавших мэров-косоваров, а с другой — Приштину, за отказ от диалога с местным населением. В частности, глава Госдепа Энтони Блинкен "решительно осудил шаги правительства Косово, которые усиливают напряженность и нестабильность на севере", призвав региональные власти "немедленно прекратить насильственные меры и сконцентрироваться на диалоге под эгидой ЕС".Эммануэль Макрон и Олаф Шольц рекомендовали президенту Косово Вьоса Османи организовать повторные выборы, чтобы успокоить сербов. "Мы рассмотрим эту возможность", — ответила она. А Вучич сказал, что согласен углублять сотрудничество с американской армией, сохраняя нейтралитет Белграда.Западная политика кнута и пряника действует. Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик утверждает, что британская разведка провоцирует беспорядки. Он уверен, что Лондон собирается свергнуть Вучича. Так Додик прокомментировал многотысячные акции протеста, охватившие Белград в конце мая из-за двух массовых убийств. Подобного не было с 1990-х.Вучич тоже говорил о попытке госпереворота, но он не собирается отдавать власть тем, кто, по его словам, стремится разграбить республику. Выступая по случаю Дня полиции, президент признался, что ему угрожают убийством "больше 200 раз в день". Тем не менее он заверил, что каким бы сильным ни было давление на него, никакого переходного правительства не будет. Правда, досрочные парламентские выборы все-таки понадобятся.Белка в колесеЭксперты считают, что драматизировать ситуацию не стоит. Западные СМИ лишь интерпретируют слова Вучича в свою пользу, в то время как на самом деле он не сказал ничего нового, отмечает политолог Олег Бондаренко."В Белграде всегда повторяли, что не поддерживают "войну в Европе", но и санкции не вводят, так как придерживаются нейтралитета. По оружию тоже никакой сенсации. Вучич лишь подтвердил то, о чем с апреля твердили все: твой товар через вторые руки может купить кто угодно. Причем главный покупатель сербского оружия — США", — объяснил он.Конечно, Вучич заигрывает с Западом, добавил аналитик Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов. "Он сменил риторику из-за протестных акций, где требовали его отставки и роспуска правительства. Ему нужно опереться на внешние силы. Москве трудно выступать в такой роли, поэтому приходится ориентироваться на США и Евросоюз", — рассуждает эксперт.Противники Вучича очень разные — от радикальных атлантистов до поклонников России. Многие от него устали, констатирует Денисов. Поэтому что бы он сейчас ни говорил, значительно облегчить свое положение ему все равно не удастся.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html
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в мире, белград (город), россия, украина, александр вучич, милорад додик, министерство обороны сша, нато, государственный департамент сша, политика
В мире, Белград (город), Россия, Украина, Александр Вучич, Милорад Додик, Министерство обороны США, НАТО, Государственный департамент США, Политика
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Михаил Катков. В Сербии решили уточнить свой подход к российско-украинскому конфликту. Если раньше там остерегались поддерживать одну из сторон, то теперь президент Александр Вучич ясно дал понять: в этом вопросе Белграду с Москвой не по пути. Что тому послужило причиной — в материале РИА Новости.
Вучич не против того, чтобы сербское оружие через посредников попадало на Украину. Он сказал об этом в интервью Financial Times. И пояснил: тут нет альтернативы, поскольку нельзя останавливать оборонную промышленность и уходить с рынка вооружений. Кроме того, Белград балансирует "на натянутом канате" между Москвой и Западом.
Вучич также напомнил, что Сербия поддержала все антироссийские резолюции и не помогает Москве обходить международные санкции, хотя сама к ним не присоединилась.
Обычно он общался с Путиным не реже одного раза в три месяца, и вот уже год не выходил с ним на связь. "Раньше такого никогда не было", — подчеркнул президент.
Источники Financial Times среди западных дипломатов связали эти высказывания с тем, что США и Евросоюз поддержали Белград в недавнем обострении конфликта в Косово. Сам Вучич пояснил, что просто "не считает себя дураком".
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
О поставках сербского оружия на Украину стало известно в апреле из утечки секретных документов Пентагона. Там отмечалось, что в Белграде это прекрасно знали. Последовало опровержение. Вучич даже выразил готовность выкупать оружие у производителей, чтобы исключить бесконтрольную торговлю с Киевом.
Что касается косовского обострения, то в НАТО, с одной стороны, раскритиковали сербов, не признавших мэров-косоваров, а с другой — Приштину, за отказ от диалога с местным населением. В частности, глава Госдепа Энтони Блинкен "решительно осудил шаги правительства Косово, которые усиливают напряженность и нестабильность на севере", призвав региональные власти "немедленно прекратить насильственные меры и сконцентрироваться на диалоге под эгидой ЕС".
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц рекомендовали президенту Косово Вьоса Османи организовать повторные выборы, чтобы успокоить сербов. "Мы рассмотрим эту возможность", — ответила она. А Вучич сказал, что согласен углублять сотрудничество с американской армией, сохраняя нейтралитет Белграда.
Западная политика кнута и пряника действует. Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик утверждает, что британская разведка провоцирует беспорядки. Он уверен, что Лондон собирается свергнуть Вучича. Так Додик прокомментировал многотысячные акции протеста, охватившие Белград в конце мая из-за двух массовых убийств. Подобного не было с 1990-х.
Вучич тоже говорил о попытке госпереворота, но он не собирается отдавать власть тем, кто, по его словам, стремится разграбить республику. Выступая по случаю Дня полиции, президент признался, что ему угрожают убийством "больше 200 раз в день". Тем не менее он заверил, что каким бы сильным ни было давление на него, никакого переходного правительства не будет. Правда, досрочные парламентские выборы все-таки понадобятся.
"Идеальный шторм". Запад свергает последнего союзника России в Европе
Эксперты считают, что драматизировать ситуацию не стоит. Западные СМИ лишь интерпретируют слова Вучича в свою пользу, в то время как на самом деле он не сказал ничего нового, отмечает политолог Олег Бондаренко.
"В Белграде всегда повторяли, что не поддерживают "войну в Европе", но и санкции не вводят, так как придерживаются нейтралитета. По оружию тоже никакой сенсации. Вучич лишь подтвердил то, о чем с апреля твердили все: твой товар через вторые руки может купить кто угодно. Причем главный покупатель сербского оружия — США", — объяснил он.
Конечно, Вучич заигрывает с Западом, добавил аналитик Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов. "Он сменил риторику из-за протестных акций, где требовали его отставки и роспуска правительства. Ему нужно опереться на внешние силы. Москве трудно выступать в такой роли, поэтому приходится ориентироваться на США и Евросоюз", — рассуждает эксперт.
Противники Вучича очень разные — от радикальных атлантистов до поклонников России. Многие от него устали, констатирует Денисов. Поэтому что бы он сейчас ни говорил, значительно облегчить свое положение ему все равно не удастся.
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