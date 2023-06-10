https://ria.ru/20230610/saldo-1877374698.html

В Херсонской области начали делать прививки от инфекционных заболеваний

В Херсонской области начали делать прививки от инфекционных заболеваний - РИА Новости, 10.06.2023

В Херсонской области начали делать прививки от инфекционных заболеваний

Прививки от инфекционных заболеваний начали делать людям в ранее затопленных территориях Херсонской области, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T11:58

2023-06-10T11:58

2023-06-10T11:58

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир леонтьев (новая каховка)

владимир сальдо

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Прививки от инфекционных заболеваний начали делать людям в ранее затопленных территориях Херсонской области, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия24". Уровень воды начал спадать в затопленных после разрушения Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области, сообщил ранее Сальдо. В Алешках уровень опустился за сутки на два метра (с отметки пять метров до трех метров), в Голой Пристани на один метр (с отметки пять метров до четырех метров), сообщил он. "Дезинфекция ведется как силами МЧС, так и военных. Военные оказывают полную помощь, без их (участия - ред.) это было бы дольше. Работа предстоит огромная и самое опасное, что ниже по течению Днепра находятся заповедники – там огромное количество животных и птиц, птицы поедают мертвую рыбу и могут разносить инфекции... Сейчас уже нужны прививки от гепатита и других возможных инфекционных заболеваний, которые могут появиться. Прививки уже тоже начались", - сообщил Сальдо. Созданный оперативный штаб организует работу по уборке и дезинфекции территорий, подвергшихся затоплению, сообщил он. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877374210.html

https://ria.ru/20230609/pravkomissiya-1877335080.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

херсонская область , россия, днепр (город), владимир леонтьев (новая каховка), владимир сальдо, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, происшествия