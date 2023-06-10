https://ria.ru/20230610/rpts-1877342938.html

РПЦ отреагировала на запрет на въезд в Эстонию патриарху Кириллу

РПЦ отреагировала на запрет на въезд в Эстонию патриарху Кириллу - РИА Новости, 10.06.2023

РПЦ отреагировала на запрет на въезд в Эстонию патриарху Кириллу

Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов назвал плевком в душу православных жителей Эстонии решение властей этой страны о запрете... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T03:06

2023-06-10T03:06

2023-06-10T03:06

религия

эстония

николай балашов

русская православная церковь

санкции в отношении россии

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов назвал плевком в душу православных жителей Эстонии решение властей этой страны о запрете патриарху Кириллу ее посещать. Ранее в пятницу пресс-служба МИД Эстонии сообщила, что патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запрещен въезд в страну. После этого глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил в своем телеграм-канале, что никакие санкции не могут заставить предстоятеля РПЦ изменить свою христианскую, пастырскую позицию или отказаться от нее. "Для Эстонии это позорное решение останется черным пятном на репутации, а для православных жителей страны, составляющих значительную часть ее населения, это - плевок в душу. Впрочем, ничего нового: надменная дискриминация "второсортного" русскоязычного элемента давно уже стала характерной постыдной приметой эстонского правящего класса", - сказал Балашов. По его словам, планов посещения Эстонии у патриарха Кирилла не имелось, "так что на практические аспекты графика предстоятеля РПЦ данный запрет никак не повлияет". Ставший патриархом всея Руси в 2009 году Кирилл посещал Эстонию в 2013 году. В ходе трехдневного визита он побывал в Таллине, Нарве, Пюхтицком монастыре в Куремяэ, провел молебны в таллинском Александро-Невском соборе и Нарвском Воскресенском соборе, освятил православный храм в таллинском районе Ласнамяэ и встретился с тогдашними руководителями государства - спикером парламента Эне Эргма и премьер-министром Андрусом Ансипом.

https://ria.ru/20230607/pravoslavie-1876599495.html

https://ria.ru/20230427/tserkov-1868006791.html

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эстония, николай балашов, русская православная церковь, санкции в отношении россии, патриарх кирилл (владимир гундяев)