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Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине - РИА Новости, 10.06.2023
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14:18 10.06.2023 (обновлено: 16:22 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/rheinmetall-1877385329.html
Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине
Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине - РИА Новости, 10.06.2023
Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на планы немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T14:18
2023-06-10T16:22
дмитрий медведев
украина
россия
политика
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на планы немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков."Прошу вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо!" — написал он в Twitter.В начале мая немецкое издание Die Welt сообщило о том, что немецкий концерн Rheinmetall в ближайшие недели рассчитывает договориться с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО в этой стране.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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дмитрий медведев, украина, россия, политика
Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Политика
Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине

Медведев попросил выслать координаты будущего танкового завода Rheinmetall на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на планы немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков.
"Прошу вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо!" — написал он в Twitter.
В начале мая немецкое издание Die Welt сообщило о том, что немецкий концерн Rheinmetall в ближайшие недели рассчитывает договориться с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО в этой стране.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Уничтожение танков Leopard и другой иностранной бронетехники. Видео Минобороны - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard
6 июня, 17:00
 
Дмитрий МедведевУкраинаРоссияПолитика
 
 
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