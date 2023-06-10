https://ria.ru/20230610/rheinmetall-1877385329.html
Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине
Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине - РИА Новости, 10.06.2023
Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на планы немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T14:18
2023-06-10T14:18
2023-06-10T16:22
дмитрий медведев
украина
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политика
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на планы немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков."Прошу вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо!" — написал он в Twitter.В начале мая немецкое издание Die Welt сообщило о том, что немецкий концерн Rheinmetall в ближайшие недели рассчитывает договориться с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО в этой стране.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230606/tekhnika-1876525858.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, украина, россия, политика
Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Политика
Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине
Медведев попросил выслать координаты будущего танкового завода Rheinmetall на Украине
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отреагировал
на планы немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков.
"Прошу вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо!" — написал он в Twitter.
В начале мая немецкое издание Die Welt сообщило о том, что немецкий концерн Rheinmetall в ближайшие недели рассчитывает договориться с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО в этой стране.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
Глава МИД Сергей Лавров
также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard