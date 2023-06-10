https://ria.ru/20230610/rheinmetall-1877385329.html

Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине

Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине - РИА Новости, 10.06.2023

Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на планы немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T14:18

2023-06-10T14:18

2023-06-10T16:22

дмитрий медведев

украина

россия

политика

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на планы немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков."Прошу вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо!" — написал он в Twitter.В начале мая немецкое издание Die Welt сообщило о том, что немецкий концерн Rheinmetall в ближайшие недели рассчитывает договориться с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО в этой стране.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230606/tekhnika-1876525858.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, украина, россия, политика