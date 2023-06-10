Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ изучают улики атаки на "Северные потоки" из Польши, пишет WSJ - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 10.06.2023 (обновлено: 07:59 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/rassledovanie-1877350974.html
В ФРГ изучают улики атаки на "Северные потоки" из Польши, пишет WSJ
В ФРГ изучают улики атаки на "Северные потоки" из Польши, пишет WSJ - РИА Новости, 10.06.2023
В ФРГ изучают улики атаки на "Северные потоки" из Польши, пишет WSJ
Немецкие следователи изучают доказательства использования Польши в качестве оперативной базы для атак на "Северные потоки", пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T07:25
2023-06-10T07:59
в мире
польша
северный поток
северный поток — 2
сша
сеймур херш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Немецкие следователи изучают доказательства использования Польши в качестве оперативной базы для атак на "Северные потоки", пишет Wall Street Journal.&quot;Немецкие следователи изучают доказательства, свидетельствующие о том, что диверсионная группа использовала Польшу, соседа по Европейскому союзу и союзника по НАТО, в качестве оперативной базы для взрыва газопровода &quot;Северный поток&quot;, — говорится в публикации.По информации газеты, данные расследования указывают, что Польша стала центром логистики и финансирования атак на трубопроводы. Варшава, которая, в свою очередь, проводит собственное расследование, уже несколько месяцев пытается узнать, что расследует Германия, подчеркивается в статье.Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре сообщало, что, по мнению немецких следователей, для подрыва газопроводов "Северный поток" использовалась фигурировавшая ранее в сообщениях СМИ яхта "Андромеда". До этого Spiegel в рамках того же материала указывал, что следователи обнаружили метаданные аренды яхты "Андромеда", которые ведут на Украину.Несколько месяцев назад издание назвало модель и курс следования яхты "Андромеда". Портом приписки яхты оказался Бреге на острове Рюген. Немецкий журнал утверждал, что судно арендовали неизвестные через чартерную фирму с этого острова.По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Один из них, как утверждается, был румынским, выданным на имя Стефана Марку.Согласно расследованию европейских СМИ, человек, представившийся хозяевам "Андромеды" как Стефан Марку, может быть 26-летним украинцем, и о нем известно немецким органам безопасности.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал расследование, в котором сообщил, что в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы американских ВМС при поддержке норвежских специалистов заложили взрывные устройства под российскими газопроводами. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Штаты не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230607/gazoprovody-1876738485.html
https://ria.ru/20230427/bayden-1868023463.html
https://ria.ru/20230606/ataka-1876572599.html
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, северный поток, северный поток — 2, сша, сеймур херш
В мире, Польша, Северный поток, Северный поток — 2, США, Сеймур Херш
В ФРГ изучают улики атаки на "Северные потоки" из Польши, пишет WSJ

WSJ: немецкие следователи изучают доказательства атаки на Северные потоки из Польши

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Немецкие следователи изучают доказательства использования Польши в качестве оперативной базы для атак на "Северные потоки", пишет Wall Street Journal.
«

"Немецкие следователи изучают доказательства, свидетельствующие о том, что диверсионная группа использовала Польшу, соседа по Европейскому союзу и союзника по НАТО, в качестве оперативной базы для взрыва газопровода "Северный поток", — говорится в публикации.

По информации газеты, данные расследования указывают, что Польша стала центром логистики и финансирования атак на трубопроводы. Варшава, которая, в свою очередь, проводит собственное расследование, уже несколько месяцев пытается узнать, что расследует Германия, подчеркивается в статье.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре сообщало, что, по мнению немецких следователей, для подрыва газопроводов "Северный поток" использовалась фигурировавшая ранее в сообщениях СМИ яхта "Андромеда". До этого Spiegel в рамках того же материала указывал, что следователи обнаружили метаданные аренды яхты "Андромеда", которые ведут на Украину.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Англосаксы уходят от ответа на вопрос о "Северных потоках", заявил Патрушев
7 июня, 15:48
Несколько месяцев назад издание назвало модель и курс следования яхты "Андромеда". Портом приписки яхты оказался Бреге на острове Рюген. Немецкий журнал утверждал, что судно арендовали неизвестные через чартерную фирму с этого острова.
По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Один из них, как утверждается, был румынским, выданным на имя Стефана Марку.
Согласно расследованию европейских СМИ, человек, представившийся хозяевам "Андромеды" как Стефан Марку, может быть 26-летним украинцем, и о нем известно немецким органам безопасности.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Володин обвинил Байдена в теракте на "Северных потоках"
27 апреля, 08:13
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал расследование, в котором сообщил, что в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы американских ВМС при поддержке норвежских специалистов заложили взрывные устройства под российскими газопроводами. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Штаты не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Киев планировал атаку на "Северных потоках" во время учений НАТО, пишут СМИ
6 июня, 19:25
 
В миреПольшаСеверный потокСеверный поток — 2СШАСеймур Херш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала