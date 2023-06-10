https://ria.ru/20230610/rassledovanie-1877350974.html
В ФРГ изучают улики атаки на "Северные потоки" из Польши, пишет WSJ
В ФРГ изучают улики атаки на "Северные потоки" из Польши, пишет WSJ - РИА Новости, 10.06.2023
В ФРГ изучают улики атаки на "Северные потоки" из Польши, пишет WSJ
Немецкие следователи изучают доказательства использования Польши в качестве оперативной базы для атак на "Северные потоки", пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T07:25
2023-06-10T07:25
2023-06-10T07:59
в мире
польша
северный поток
северный поток — 2
сша
сеймур херш
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Немецкие следователи изучают доказательства использования Польши в качестве оперативной базы для атак на "Северные потоки", пишет Wall Street Journal."Немецкие следователи изучают доказательства, свидетельствующие о том, что диверсионная группа использовала Польшу, соседа по Европейскому союзу и союзника по НАТО, в качестве оперативной базы для взрыва газопровода "Северный поток", — говорится в публикации.По информации газеты, данные расследования указывают, что Польша стала центром логистики и финансирования атак на трубопроводы. Варшава, которая, в свою очередь, проводит собственное расследование, уже несколько месяцев пытается узнать, что расследует Германия, подчеркивается в статье.Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре сообщало, что, по мнению немецких следователей, для подрыва газопроводов "Северный поток" использовалась фигурировавшая ранее в сообщениях СМИ яхта "Андромеда". До этого Spiegel в рамках того же материала указывал, что следователи обнаружили метаданные аренды яхты "Андромеда", которые ведут на Украину.Несколько месяцев назад издание назвало модель и курс следования яхты "Андромеда". Портом приписки яхты оказался Бреге на острове Рюген. Немецкий журнал утверждал, что судно арендовали неизвестные через чартерную фирму с этого острова.По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Один из них, как утверждается, был румынским, выданным на имя Стефана Марку.Согласно расследованию европейских СМИ, человек, представившийся хозяевам "Андромеды" как Стефан Марку, может быть 26-летним украинцем, и о нем известно немецким органам безопасности.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал расследование, в котором сообщил, что в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы американских ВМС при поддержке норвежских специалистов заложили взрывные устройства под российскими газопроводами. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Штаты не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230607/gazoprovody-1876738485.html
https://ria.ru/20230427/bayden-1868023463.html
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в мире, польша, северный поток, северный поток — 2, сша, сеймур херш
В мире, Польша, Северный поток, Северный поток — 2, США, Сеймур Херш
В ФРГ изучают улики атаки на "Северные потоки" из Польши, пишет WSJ
WSJ: немецкие следователи изучают доказательства атаки на Северные потоки из Польши
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Немецкие следователи изучают доказательства использования Польши в качестве оперативной базы для атак на "Северные потоки", пишет Wall Street Journal
.
«
"Немецкие следователи изучают доказательства, свидетельствующие о том, что диверсионная группа использовала Польшу, соседа по Европейскому союзу и союзника по НАТО, в качестве оперативной базы для взрыва газопровода "Северный поток", — говорится в публикации.
По информации газеты, данные расследования указывают, что Польша стала центром логистики и финансирования атак на трубопроводы. Варшава, которая, в свою очередь, проводит собственное расследование, уже несколько месяцев пытается узнать, что расследует Германия, подчеркивается в статье.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре сообщало, что, по мнению немецких следователей, для подрыва газопроводов "Северный поток" использовалась фигурировавшая ранее в сообщениях СМИ яхта "Андромеда". До этого Spiegel в рамках того же материала указывал, что следователи обнаружили метаданные аренды яхты "Андромеда", которые ведут на Украину.
Англосаксы уходят от ответа на вопрос о "Северных потоках", заявил Патрушев
Несколько месяцев назад издание назвало модель и курс следования яхты "Андромеда". Портом приписки яхты оказался Бреге на острове Рюген. Немецкий журнал утверждал, что судно арендовали неизвестные через чартерную фирму с этого острова.
По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Один из них, как утверждается, был румынским, выданным на имя Стефана Марку.
Согласно расследованию европейских СМИ, человек, представившийся хозяевам "Андромеды" как Стефан Марку, может быть 26-летним украинцем, и о нем известно немецким органам безопасности.
Володин обвинил Байдена в теракте на "Северных потоках"
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2
". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
8 февраля опубликовал расследование, в котором сообщил, что в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы американских ВМС при поддержке норвежских специалистов заложили взрывные устройства под российскими газопроводами. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден
. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Штаты не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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