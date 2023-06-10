https://ria.ru/20230610/puteshestviya-1877301749.html

Эксперты рассказали, сколько туристов проведут длинные выходные в России

Эксперты рассказали, сколько туристов проведут длинные выходные в России - РИА Новости, 10.06.2023

Эксперты рассказали, сколько туристов проведут длинные выходные в России

Эксперты рассказали, где самостоятельные туристы планируют провести праздничные выходные в июне, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T03:37

2023-06-10T03:37

2023-06-10T03:37

туризм

туризм

новости - туризм

отдых в россии

россия

москва

сочи

достопримечательности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951185_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_b96f7fbc387e3ca1e327d4ad228f6ab2.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, где самостоятельные туристы планируют провести праздничные выходные в июне, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что 91 процент поездок пользователи запланировали по РФ. При этом доля заграничных путешествий выросла по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза — с шести до девяти процентов.Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород и Ярославль возглавили список популярных для визитов в начале июня городов. Выбирающие зарубежный отдых чаще всего оплачивали билеты в Белоруссию, Армению и Турцию.Средняя цена перелета по России составила 12,5 тысячи рублей, за границу — 27,5 тысячи рублей за проездной документ в оба конца. Как и в прошлом году, туристы резервируют отели в среднем на двое суток. Средний чек за год вырос на 500 рублей, до 12 тысяч.

https://ria.ru/20230609/enoturizm-1877061973.html

россия

москва

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, отдых в россии, россия, москва, сочи, достопримечательности