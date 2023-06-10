https://ria.ru/20230610/puteshestviya-1877301749.html
Эксперты рассказали, сколько туристов проведут длинные выходные в России
Эксперты рассказали, сколько туристов проведут длинные выходные в России - РИА Новости, 10.06.2023
Эксперты рассказали, сколько туристов проведут длинные выходные в России
Эксперты рассказали, где самостоятельные туристы планируют провести праздничные выходные в июне, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T03:37
2023-06-10T03:37
2023-06-10T03:37
туризм
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, где самостоятельные туристы планируют провести праздничные выходные в июне, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что 91 процент поездок пользователи запланировали по РФ. При этом доля заграничных путешествий выросла по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза — с шести до девяти процентов.Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород и Ярославль возглавили список популярных для визитов в начале июня городов. Выбирающие зарубежный отдых чаще всего оплачивали билеты в Белоруссию, Армению и Турцию.Средняя цена перелета по России составила 12,5 тысячи рублей, за границу — 27,5 тысячи рублей за проездной документ в оба конца. Как и в прошлом году, туристы резервируют отели в среднем на двое суток. Средний чек за год вырос на 500 рублей, до 12 тысяч.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, россия, москва, сочи, достопримечательности
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Россия, Москва, Сочи, Достопримечательности
Эксперты рассказали, сколько туристов проведут длинные выходные в России
"Яндекс. Путешествия": более 90 процентов туристов проведут длинные выходные в России
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, где самостоятельные туристы планируют провести праздничные выходные в июне, сообщает "Яндекс. Путешествия".
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что 91 процент поездок пользователи запланировали по РФ. При этом доля заграничных путешествий выросла по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза — с шести до девяти процентов.
Москва
, Сочи
, Казань
, Нижний Новгород
и Ярославль
возглавили список популярных для визитов в начале июня городов. Выбирающие зарубежный отдых чаще всего оплачивали билеты в Белоруссию
, Армению
и Турцию
.
Средняя цена перелета по России составила 12,5 тысячи рублей, за границу — 27,5 тысячи рублей за проездной документ в оба конца. Как и в прошлом году, туристы резервируют отели в среднем на двое суток. Средний чек за год вырос на 500 рублей, до 12 тысяч.
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