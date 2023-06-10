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В Свердловской области локализовали все природные пожары

В Свердловской области локализовали все природные пожары - РИА Новости, 10.06.2023

В Свердловской области локализовали все природные пожары

Все природные пожары в Свердловской области локализованы, по последним данным, непотушенными остаются два возгорания, сообщает департамент информационной... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T09:03

2023-06-10T09:03

2023-06-10T09:05

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

природные пожары в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Все природные пожары в Свердловской области локализованы, по последним данным, непотушенными остаются два возгорания, сообщает департамент информационной политики региона в субботу. "Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств локализовали все природные пожары в Свердловской области. По данным на вечер 9 июня, в регионе действовали два возгорания в Камышловском и Сосьвинском районах на общей площади 1120 гектаров", – говорится в сообщении. Уточняется, за прошедшие сутки в регионе ликвидированы три лесных пожара в Артемовском, Пышминском городских округах и под Первоуральском на общей площади более 300 гектаров. Борьбу с огнем ведут свыше 110 человек, 40 единиц спецтехники. Ранее глава региона Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в начале мая началась эвакуация жителей, в ряде округов был введен режим ЧС. Глава МЧС России Александр Куренков 17 мая заявлял, что Свердловская область была одним из самых "горимых" субъектов РФ, там по сравнению с прошлым годом количество очагов пожаров увеличилось в 1,5 раза.

свердловская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, природные пожары в россии