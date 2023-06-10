Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области локализовали все природные пожары - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 10.06.2023 (обновлено: 09:05 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/pozhary-1877357458.html
В Свердловской области локализовали все природные пожары
В Свердловской области локализовали все природные пожары - РИА Новости, 10.06.2023
В Свердловской области локализовали все природные пожары
Все природные пожары в Свердловской области локализованы, по последним данным, непотушенными остаются два возгорания, сообщает департамент информационной... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:03
2023-06-10T09:05
происшествия
свердловская область
евгений куйвашев
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731643775_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_4c4d3a4a9ab1b68fb3ddfb8d3175aed3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Все природные пожары в Свердловской области локализованы, по последним данным, непотушенными остаются два возгорания, сообщает департамент информационной политики региона в субботу. "Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств локализовали все природные пожары в Свердловской области. По данным на вечер 9 июня, в регионе действовали два возгорания в Камышловском и Сосьвинском районах на общей площади 1120 гектаров", – говорится в сообщении. Уточняется, за прошедшие сутки в регионе ликвидированы три лесных пожара в Артемовском, Пышминском городских округах и под Первоуральском на общей площади более 300 гектаров. Борьбу с огнем ведут свыше 110 человек, 40 единиц спецтехники. Ранее глава региона Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в начале мая началась эвакуация жителей, в ряде округов был введен режим ЧС. Глава МЧС России Александр Куренков 17 мая заявлял, что Свердловская область была одним из самых "горимых" субъектов РФ, там по сравнению с прошлым годом количество очагов пожаров увеличилось в 1,5 раза.
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731643775_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a92fb6ea496ecb3076c714863301980e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, Евгений Куйвашев, Природные пожары в России
В Свердловской области локализовали все природные пожары

В Свердловской области локализовали все природные пожары, непотушенными остались лишь два

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПриродный пожар в Свердловской области
Природный пожар в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Природный пожар в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Все природные пожары в Свердловской области локализованы, по последним данным, непотушенными остаются два возгорания, сообщает департамент информационной политики региона в субботу.
"Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств локализовали все природные пожары в Свердловской области. По данным на вечер 9 июня, в регионе действовали два возгорания в Камышловском и Сосьвинском районах на общей площади 1120 гектаров", – говорится в сообщении.
Уточняется, за прошедшие сутки в регионе ликвидированы три лесных пожара в Артемовском, Пышминском городских округах и под Первоуральском на общей площади более 300 гектаров. Борьбу с огнем ведут свыше 110 человек, 40 единиц спецтехники.
Ранее глава региона Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в начале мая началась эвакуация жителей, в ряде округов был введен режим ЧС. Глава МЧС России Александр Куренков 17 мая заявлял, что Свердловская область была одним из самых "горимых" субъектов РФ, там по сравнению с прошлым годом количество очагов пожаров увеличилось в 1,5 раза.
Лесные пожары в России
8 мая, 17:46
Инфографика
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ПроисшествияСвердловская областьЕвгений КуйвашевПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала