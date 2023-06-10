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В Башкирии потушили загоревшийся от попадания молнии резервуар с нефтью - РИА Новости, 10.06.2023
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16:58 10.06.2023 (обновлено: 17:01 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/pozhar-1877409087.html
В Башкирии потушили загоревшийся от попадания молнии резервуар с нефтью
В Башкирии потушили загоревшийся от попадания молнии резервуар с нефтью - РИА Новости, 10.06.2023
В Башкирии потушили загоревшийся от попадания молнии резервуар с нефтью
Пожар на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии, где загорелся резервуар с нефтью из-за попадания молнии, ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T16:58
2023-06-10T17:01
происшествия
туймазинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 10 июн - РИА Новости. Пожар на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии, где загорелся резервуар с нефтью из-за попадания молнии, ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС по региону. Днем в субботу в Туймазинском районе загорелся резервуар с нефтью на нефтесборном пункте "Япрык" из-за попадания молнии. "Силами МЧС России и оперативными службами предприятия открытое горение ликвидировано. Проводится проливка, охлаждение конструкций и элементов резервуара", - информируют башкирские спасатели.
https://ria.ru/20230605/molniya-1876143120.html
туймазинский район
россия
республика башкортостан
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происшествия, туймазинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Туймазинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии потушили загоревшийся от попадания молнии резервуар с нефтью

В Туймазинском районе Башкирии потушили пожар на нефтесборном пункте "Япрык"

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 10 июн - РИА Новости. Пожар на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии, где загорелся резервуар с нефтью из-за попадания молнии, ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Днем в субботу в Туймазинском районе загорелся резервуар с нефтью на нефтесборном пункте "Япрык" из-за попадания молнии.
«
"Силами МЧС России и оперативными службами предприятия открытое горение ликвидировано. Проводится проливка, охлаждение конструкций и элементов резервуара", - информируют башкирские спасатели.
Молния - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В самолет рейса Владивосток — Москва ударила молния, сообщил источник
5 июня, 04:05
 
ПроисшествияТуймазинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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