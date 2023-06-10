https://ria.ru/20230610/pozhar-1877409087.html
В Башкирии потушили загоревшийся от попадания молнии резервуар с нефтью
В Башкирии потушили загоревшийся от попадания молнии резервуар с нефтью - РИА Новости, 10.06.2023
В Башкирии потушили загоревшийся от попадания молнии резервуар с нефтью
Пожар на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии, где загорелся резервуар с нефтью из-за попадания молнии, ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T16:58
2023-06-10T16:58
2023-06-10T17:01
происшествия
туймазинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 10 июн - РИА Новости. Пожар на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии, где загорелся резервуар с нефтью из-за попадания молнии, ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС по региону. Днем в субботу в Туймазинском районе загорелся резервуар с нефтью на нефтесборном пункте "Япрык" из-за попадания молнии. "Силами МЧС России и оперативными службами предприятия открытое горение ликвидировано. Проводится проливка, охлаждение конструкций и элементов резервуара", - информируют башкирские спасатели.
https://ria.ru/20230605/molniya-1876143120.html
туймазинский район
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туймазинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Туймазинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии потушили загоревшийся от попадания молнии резервуар с нефтью
В Туймазинском районе Башкирии потушили пожар на нефтесборном пункте "Япрык"