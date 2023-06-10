https://ria.ru/20230610/pozhar-1877402905.html

В башкирских Туймазах загорелся резервуар с нефтью

В башкирских Туймазах загорелся резервуар с нефтью - РИА Новости, 10.06.2023

В башкирских Туймазах загорелся резервуар с нефтью

Резервуар с нефтью загорелся на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии из-за попадания молнии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T16:07

2023-06-10T16:07

2023-06-10T16:07

происшествия

туймазинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 10 июн - РИА Новости. Резервуар с нефтью загорелся на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии из-за попадания молнии, сообщили в ГУ МЧС по региону. "В Туймазинском районе горит резервуар с нефтью. Сообщение о горении резервуара на нефтесборном пункте "Япрык" поступило в 16.25 (14.25 мск)", - говорится в сообщении. По данным спасателей, пострадавших нет. "К тушению привлечены 28 человек и 11 единиц техники",- добавили в ГУ МЧС по Башкирии. Как отметили в спасательной службе, причина пожара устанавливается, по одной из версий возгорание могло произойти из-за попадания молнии.

https://ria.ru/20230610/ufa-1877368498.html

туймазинский район

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, туймазинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)