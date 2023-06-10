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В башкирских Туймазах загорелся резервуар с нефтью - РИА Новости, 10.06.2023
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16:07 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/pozhar-1877402905.html
В башкирских Туймазах загорелся резервуар с нефтью
В башкирских Туймазах загорелся резервуар с нефтью - РИА Новости, 10.06.2023
В башкирских Туймазах загорелся резервуар с нефтью
Резервуар с нефтью загорелся на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии из-за попадания молнии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T16:07
2023-06-10T16:07
происшествия
туймазинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 10 июн - РИА Новости. Резервуар с нефтью загорелся на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии из-за попадания молнии, сообщили в ГУ МЧС по региону. "В Туймазинском районе горит резервуар с нефтью. Сообщение о горении резервуара на нефтесборном пункте "Япрык" поступило в 16.25 (14.25 мск)", - говорится в сообщении. По данным спасателей, пострадавших нет. "К тушению привлечены 28 человек и 11 единиц техники",- добавили в ГУ МЧС по Башкирии. Как отметили в спасательной службе, причина пожара устанавливается, по одной из версий возгорание могло произойти из-за попадания молнии.
https://ria.ru/20230610/ufa-1877368498.html
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Варвара Скокшина
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происшествия, туймазинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Туймазинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В башкирских Туймазах загорелся резервуар с нефтью

В башкирских Туймазах из-за попадания молнии загорелся резервуар с нефтью

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пожарные машины. Архивное фото
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УФА, 10 июн - РИА Новости. Резервуар с нефтью загорелся на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии из-за попадания молнии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"В Туймазинском районе горит резервуар с нефтью. Сообщение о горении резервуара на нефтесборном пункте "Япрык" поступило в 16.25 (14.25 мск)", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, пострадавших нет.
"К тушению привлечены 28 человек и 11 единиц техники",- добавили в ГУ МЧС по Башкирии.
Как отметили в спасательной службе, причина пожара устанавливается, по одной из версий возгорание могло произойти из-за попадания молнии.
Автомобиль пожарной службы МЧС РФ неподалеку от места пожара на складе с горюче-смазочными материалами ООО Уфа-Хим - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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ПроисшествияТуймазинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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