https://ria.ru/20230610/pozhar-1877356225.html

В России за сутки потушили 114 природных пожаров

В России за сутки потушили 114 природных пожаров - РИА Новости, 10.06.2023

В России за сутки потушили 114 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 114 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T08:46

2023-06-10T08:46

2023-06-10T08:52

происшествия

россия

алтайский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 114 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 09.06.2023, в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 114 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4 542 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 10 июня в стране действовало 109 лесных пожаров на площади 25 523 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Алтайском крае - там действует один пожар на площади 8 194 гектара.

https://ria.ru/20230530/kot-1875037041.html

россия

алтайский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, алтайский край, природные пожары в россии