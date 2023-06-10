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В России за сутки потушили 114 природных пожаров - РИА Новости, 10.06.2023
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08:46 10.06.2023 (обновлено: 08:52 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/pozhar-1877356225.html
В России за сутки потушили 114 природных пожаров
В России за сутки потушили 114 природных пожаров - РИА Новости, 10.06.2023
В России за сутки потушили 114 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 114 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T08:46
2023-06-10T08:52
происшествия
россия
алтайский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 114 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 09.06.2023, в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 114 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4 542 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 10 июня в стране действовало 109 лесных пожаров на площади 25 523 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Алтайском крае - там действует один пожар на площади 8 194 гектара.
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происшествия, россия, алтайский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Алтайский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 114 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 114 природных пожаров на площади 4542 гектара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 114 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 09.06.2023, в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 114 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4 542 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 10 июня в стране действовало 109 лесных пожаров на площади 25 523 гектара, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Алтайском крае - там действует один пожар на площади 8 194 гектара.
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ПроисшествияРоссияАлтайский крайПриродные пожары в России
 
 
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