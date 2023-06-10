https://ria.ru/20230610/pozhar-1877356225.html
В России за сутки потушили 114 природных пожаров
В России за сутки потушили 114 природных пожаров - РИА Новости, 10.06.2023
В России за сутки потушили 114 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 114 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T08:46
2023-06-10T08:46
2023-06-10T08:52
происшествия
россия
алтайский край
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870370181_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_a1d81f0e1ebcf03a0dfb8aa20fa275cf.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 114 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 09.06.2023, в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 114 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4 542 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 10 июня в стране действовало 109 лесных пожаров на площади 25 523 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Алтайском крае - там действует один пожар на площади 8 194 гектара.
https://ria.ru/20230530/kot-1875037041.html
россия
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870370181_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_8b97a9942e9905ff31beb5cd72e4ccf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алтайский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Алтайский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 114 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 114 природных пожаров на площади 4542 гектара