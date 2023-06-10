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В Астрахани ликвидировали пожар в трех домах и хозпостройке
В Астрахани ликвидировали пожар в трех домах и хозпостройке - РИА Новости, 10.06.2023
В Астрахани ликвидировали пожар в трех домах и хозпостройке
Пожар в Кировском районе Астрахани, где горели три жилых дома и хозяйственная постройка, ликвидирован, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС по Астраханской... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T03:40
2023-06-10T03:40
2023-06-10T03:40
происшествия
астрахань
кировский район
астраханская область
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожар в Кировском районе Астрахани, где горели три жилых дома и хозяйственная постройка, ликвидирован, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС по Астраханской области. Ночью, 10 июня, на улице Ташкентская, дом 15, в Кировском районе произошло загорание трех жилых домов и хозяйственной постройки на общей площади 350 квадратных метров. "Пожар ликвидирован в 2.27 по московскому времени. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230609/pozhar-1877331706.html
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происшествия, астрахань, кировский район, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Кировский район, Астраханская область
В Астрахани ликвидировали пожар в трех домах и хозпостройке
ГУМЧС: в Астрахани ликвидировали пожар в трех домах и хозпостройке, никто не пострадал
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожар в Кировском районе Астрахани, где горели три жилых дома и хозяйственная постройка, ликвидирован, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС по Астраханской области.
Ночью, 10 июня, на улице Ташкентская, дом 15, в Кировском районе произошло загорание трех жилых домов и хозяйственной постройки на общей площади 350 квадратных метров.
"Пожар ликвидирован в 2.27 по московскому времени. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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