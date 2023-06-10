https://ria.ru/20230610/pozhar-1877344073.html

В Астрахани ликвидировали пожар в трех домах и хозпостройке

В Астрахани ликвидировали пожар в трех домах и хозпостройке - РИА Новости, 10.06.2023

В Астрахани ликвидировали пожар в трех домах и хозпостройке

Пожар в Кировском районе Астрахани, где горели три жилых дома и хозяйственная постройка, ликвидирован, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС по Астраханской... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T03:40

2023-06-10T03:40

2023-06-10T03:40

происшествия

астрахань

кировский район

астраханская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851759862_0:17:1158:668_1920x0_80_0_0_9a60abbf7bbb9058486941d07debec71.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожар в Кировском районе Астрахани, где горели три жилых дома и хозяйственная постройка, ликвидирован, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС по Астраханской области. Ночью, 10 июня, на улице Ташкентская, дом 15, в Кировском районе произошло загорание трех жилых домов и хозяйственной постройки на общей площади 350 квадратных метров. "Пожар ликвидирован в 2.27 по московскому времени. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230609/pozhar-1877331706.html

астрахань

кировский район

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, кировский район, астраханская область